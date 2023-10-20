Головнокомандувач ЗСУ Залужний відвідав Авдіївку на Донеччині

"На війні немає простих ділянок фронту. Є лише ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка. Тут противник не залишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Незважаючи на все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника", - повідомив головнокомандувач.