Головнокомандувач ЗСУ Залужний відвідав Авдіївку на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з командуванням українських військ, які ведуть бої на Авдіївському напрямку. Окрім цього, головком побував на Куп'янському напрямку.
Місто зараз активно атакують російські окупанти, намагаючись прорвати оборону та оточити наших захисників. За словами Залужного, Авдіївка сьогодні — один із найскладніших напрямків фронту.
Залужний обговорив із командувачами та командирами бригад на Авдіївському та Куп'янському напрямках «послідовність кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки» та першочергові потреби підрозділів.
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