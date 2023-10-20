Головнокомандувач ЗСУ Залужний відвідав Авдіївку на Донеччині

07:40 20 жовтня Київ, Україна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з командуванням українських військ, які ведуть бої на Авдіївському напрямку. Окрім цього, головком побував на Куп'янському напрямку.
 
Місто зараз активно атакують російські окупанти, намагаючись прорвати оборону та оточити наших захисників. За словами Залужного, Авдіївка сьогодні — один із найскладніших напрямків фронту.
"На війні немає простих ділянок фронту. Є лише ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка. Тут противник не залишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Незважаючи на все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника", - повідомив головнокомандувач.
Залужний обговорив із командувачами та командирами бригад на Авдіївському та Куп'янському напрямках «послідовність кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки» та першочергові потреби підрозділів.