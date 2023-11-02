Головнокомандувач повідомив про зміну характеру воєнних дій

"Росію не варто недооцінювати. Вона зазнала великих втрат і витратила багато боєприпасів. Але вона матиме перевагу у озброєнні, техніці, ракетах та боєприпасах протягом значного часу. Її оборонна промисловість збільшує виробництво, незважаючи на безпрецедентні санкції. Наші партнери по НАТО також різко нарощують свої виробничі виробництва.. Але для цього потрібен мінімум рік, а в деяких випадках, наприклад, у літаках та системах управління, — два роки», — підсумував Залужний.