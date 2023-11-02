Головнокомандувач повідомив про зміну характеру воєнних дій
07:01 02 листопада Київ, Україна
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю The Economist, у якому заявив, що війна зараз переходить на новий етап: те, що військові називають позиційною війною. Такий перехід є серйозним викликом для України.
"Затягування - вигідно противнику, оскільки надасть йому можливість відновлювати та нарощувати свій військовий потенціал. Тому в сучасних реаліях вкрай важливим є усвідомлення умов можливого виникнення такої ситуації та її недопущення заради нашої перемоги", — наголосив він.
За словами Залужного, Збройним силам України потрібні ключові військові можливості та технології, щоб вийти з такого роду війни.Найважливішою з них є повітряна міць.
"Контроль над небом необхідний проведення широкомасштабних наземних операцій. На початку війни ми мали 120 бойових літаків. Із них лише третина була придатна до використання", - зазначив головнокомандувач.
Він додав, що другий пріоритет – це радіоелектронна боротьба, зокрема глушення сигналів зв'язку та навігації. Як зазначив Валерій Залужний, Україні потрібний більший доступ до електронної розвідки від союзників, включаючи дані з активів, що збирають сигнали розвідки, та розширення виробничих ліній для українських систем РЕБ.
Третім і четвертим пріоритетом відповідно Залужний назвав контрбатарейну боротьбу, тобто засоби знищення ворожої артилерії та технології подолання мінних перешкод.П'ятим та останнім важливим моментом, за оцінками Валерія Залужного, є нарощування Україною власних резервів.
"Росію не варто недооцінювати. Вона зазнала великих втрат і витратила багато боєприпасів. Але вона матиме перевагу у озброєнні, техніці, ракетах та боєприпасах протягом значного часу. Її оборонна промисловість збільшує виробництво, незважаючи на безпрецедентні санкції. Наші партнери по НАТО також різко нарощують свої виробничі виробництва.. Але для цього потрібен мінімум рік, а в деяких випадках, наприклад, у літаках та системах управління, — два роки», — підсумував Залужний.
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