Головне з виступу Зеленського на Раді безпеки ООН

Наводимо головне із виступу президента України:

"У Бучі немає жодного злочину, які б вони не вчинили. Вони вбивали цілі сім'ї – дорослих та дітей, намагалися спалити людей.

Декого застрелили на вулицях, декого вбивали в будинках, на них наїжджали танки, поки вони були в авто, жінок ґвалтували та вбивали на очах дітей.



Вони залишають країну в руїнах.



Агресор спровокував продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в Африці та Азії та політичний хаос, у країнах, які стикаються з тим, що зникає їхня система безпеки



Світ бачив, що відбувалося в Бучі, світ побачить, що вони зробили в інших містах і регіонах країни.



Ви знаєте, що скаже рф на такі дії. Після того, як вони збили Боїнг над Донбасом, що вони говорили в Сирії - вони посилаються на різні версії, навіть заявляють, що це все постановочні кадри.



Мета ООН – підтримання миру, щоб не допускати порушення. Але порушено вже першу статтю статуту. Якщо порушено першу статтю, у чому сенс інших статей? Зараз результат дій рф - найжахливіші злочини всіх часів.



Російське керівництво поводиться як колонізатор у давнину - вони мають намір перетворити українців на мовчазних рабів, грабують села, крадуть продовольство, виривають золоті сережки з вух, користуються вето в Раді безпеки. Ми не повинні дозволити, щоб це залишилося безкарним.



Якщо ситуація продовжиться, то країни покладатимуться лише на силу зброї, щоб забезпечувати свою безпеку, ООН можна просто закривати.



Пані та панове, ви готові закрити ООН? Якщо ні, треба діяти невідкладно. Потрібно провести реформу, щоби право на вето не було правом на смерть.



Усі хто дає злочинні накази, постануть перед трибуналом, мабуть, таким самим, як Нюрнберзький.



Наразі головне перетворити систему ООН. Я пропоную провести конференцію у Києві та обговорити, як реформувати систему безпеки у світі, як підкріпити міжнародне право.



На конференції ми поговоримо, як гарантувати межі та недоторканність держав, як підкріпити міжнародне право.



Але якщо ви не знаєте як прийняти рішення, у вас є 2 шляхи - або усунути росію як джерело війни, щоб росія не блокувала рішення, пов'язані з її власною агресією, і тоді ми зробимо все, щоби встановився мир. Другий варіант - самоусуньтесь. Якщо крім розмов ви ні на що не здатні, іншого варіанту не залишається. Україні потрібний мир, Європі потрібний мир, всьому світу потрібний мир".

Сьогодні, 5 квітня, президент Володимир Зеленський по відеозв'язку з Києва виступив на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.