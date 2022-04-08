Головне із сьогоднішнього інтерв'ю Зеленського ЗМІ

12:01 05 квітня Київ, Україна

5 квітня президент поспілкувався із журналістами головних українських телеканалів.



Головне з розмови:



🔻 Операція з негайної деокупації захоплених районів Донбасу та Луганщини без необхідної підготовки може обернутися для української армії десятками, а то й сотнями тисяч втрат.



🔻 Україна готова хоч завтра вступити до НАТО, якщо буде запропоновано, але цього не сталося і не буде. Ми будуватимемо гарантії безпеки, які можуть захистити нас.



🔻 Окупанти хочуть зайняти Донбас. Донбас і південь країни, і коридор у Крим, Херсонську область, Запорізьку область.



🔻 Переговори з росією після трагедії у Бучі будуть викликом. Викликом внутрішнім насамперед.



🔻 Шукатимемо всіх тих, хто чинив звірства на Київщині.



🔻 Питання Донбасу – одне з найскладніших у переговорному процесі.



🔻 Завдання з деблокування Маріуполя дуже складне. Діти там знають про це.