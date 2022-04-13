Головне із звернення Зеленського до пардаменту Естонії

Система безпеки, яка існувала раніше, не спрацювала, адже міжнародні організації не здатні зупинити вторгнення Росії, заявив глава України Володимир Зеленський у своєму зверненні до уряду Естонії
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"Від глобальної архітектури безпеки зараз хіба що залишилися уламки, такі ж руїни, як від українських міст, розбомблених російськими ракетами та авіацією", - наголосив.
"Я закликаю вас при затвердженні нового санкційного пакета проти РФ на рівні ЄС захищати необхідність повного блокування російських банків. Усіх, а не тільки частини. Я закликаю нарешті внести нафту в санкційний пакет. Потрібно ембарго на рівні всього ЄС!" - сказав президент.
"Я закликаю вас на рівні Євросоюзу знайти такі рівні впливу на Росію, такі інструменти тиску, які могли б зупинити депортацію та повернути всіх депортованих людей додому. ЄС має силу, щоб це забезпечити. ЄС має скористатися цією силою, доки Росія не поверне депортованих людей. ЄС не має права бути спонсором цієї депортації, ЄС не має права бути спонсором війни", - сказав Зеленський
Наприкінці своєї промови Зеленський запросив фахівців із Естонії приєднатися до роботи спільної групи, створеної для розслідування військових злочинів російської армії на території незалежної України.
"Технічна та експертна підтримка незамінна зараз, коли кількість військових злочинів сягає вже десятків тисяч. Це розстріли мирних людей, тортури, зґвалтування, підрив лікарень, бомбардування пологових будинків, спалення складів з їжею, артилерійські обстріли укриттів, в яких ховаються діти.. Немає такого злочину, який не скоїли б російські солдати за 49 днів цього вторгнення", - заявив Володимир Зеленський.
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