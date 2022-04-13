Головне із звернення Зеленського до пардаменту Естонії

"Від глобальної архітектури безпеки зараз хіба що залишилися уламки, такі ж руїни, як від українських міст, розбомблених російськими ракетами та авіацією", - наголосив.

"Я закликаю вас при затвердженні нового санкційного пакета проти РФ на рівні ЄС захищати необхідність повного блокування російських банків. Усіх, а не тільки частини. Я закликаю нарешті внести нафту в санкційний пакет. Потрібно ембарго на рівні всього ЄС!" - сказав президент.

"Я закликаю вас на рівні Євросоюзу знайти такі рівні впливу на Росію, такі інструменти тиску, які могли б зупинити депортацію та повернути всіх депортованих людей додому. ЄС має силу, щоб це забезпечити. ЄС має скористатися цією силою, доки Росія не поверне депортованих людей. ЄС не має права бути спонсором цієї депортації, ЄС не має права бути спонсором війни", - сказав Зеленський