Головна "місія" Путіна - знищити незалежну Україну і повернути її на "орбіту" Москви

13:11 04 серпня Київ, Україна

Окупація Криму і війна на Донбасі - це частина гібридної війни Росії проти України, головна мета якої - повернення України на геополітичну орбіту Москви.





Автор окреслив основні тези своєї книги, присвяченої подіям на Про це йде мова в книзі німецького публіциста-україніста Вінфріда Шнайдер-Детерса "Українські доленосні роки 2013-2019», презентація якої пройшла в Києві.Автор окреслив основні тези своєї книги, присвяченої подіям на Майдані і наступній війні на сході України.

"До сьогоднішнього дня не встановлено, ким були снайпери, які влаштували різанину на вулиці Інститутській, і хто віддав їм наказ. Я вважаю це скандалом. Це стало приводом для гротескного твердження, яке також поширювалося в Німеччині, що цілеспрямоване вбивство Небесної сотні було операцією під чужим прапором, тобто вуличних бійців Майдану розстріляли їхні ж люди. Без відповіді залишається також питання про те, чому втік путінський намісник в Україні Віктор Янукович і хто віддав "Беркуту" наказ про терміновий відступ 20 лютого", - сказав він.

Події на Майдані, підкріплені подальшими парламентськими і президентськими виборами, публіцист вважає законною зміною влади в Україні.

"Якби Майдан не переміг, Україна знову б потрапила під опіку Москви. Захоплення влади патріотичною опозицією не була державним переворотом, як завзято наполягає на цьому Путін, а парламентським захопленням влади. Народне повстання було узаконено наступними парламентськими і президентськими виборами", - підкреслив Шнайдер-Детерс.

На його думку, військове втручання Росії на Донбасі з метою нібито захисту російськомовного населення можна назвати "доктриною Путіна", яка, однак, не досягла там своєї мети.

"Путін претендує на роль Росії як держави-покровительки всіх російськомовних людей, де б вони не жили. Цю претензію можна назвати "доктриною Путіна". Зростання протестів на Донбасі було спецоперацією російських спецслужб. Так звана "російська весна", яку Путін намагався розпалити в Новоросії, щоб розділити Україну, не відбулася. Те, що залишилося від путінського проєкту відділення - це російська зона окупації України, східної частини Донбасу, в якій Кремль встановив два маріонеткових режими", - зазначив публіцист.

Він переконаний, що війна на Донбасі - це не братовбивча війна, як стверджує Кремль, а неоголошена російська агресія.

"Воєнний стан в Іловайську і Дебальцевому - це результат прямого втручання регулярної російської армії. Росія є безпосередньою стороною конфлікту у війні на виснаження на Донбасі. Війна на Донбасі - це російсько-українська війна, в якій Росія задіє українських бойовиків з Донбасу в ролі допоміжних військ", - зазначив Шнайдер-Детерс.

На думку публіциста, кінцева мета Путіна в гібридній війні з Україною - повернення її на геополітичну орбіту Москви.

"Без України плани Москви про пострадянську реінтеграцію і відновлення імперії втрачають значення. Євразійський економічний союз залишається порожньою оболонкою. Для Путіна війна на Донбасі - це засіб підтримувати вогнище пожежі на повільному вогні, щоб не дати Україні заспокоїтися, направити її ресурси на військові потреби і перешкодити її економічному розвитку", - вважає експерт.

У книзі він також детально розглядає міжнародно-правові аспекти російської анексії Криму, яка, на думку автора, означала кінець системи європейської безпеки.

"Вердикт практично всіх експертів в галузі міжнародного права підтверджує: приєднання Криму до Росії було агресією, кримінальним злочином за статтею 5, параграф 1, Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - підкреслив автор.

Робота відомого німецького україніста Вінфріда Шнайдер-Детерса "Українські доленосні роки 2013-2019" вийшла німецькою мовою в березні 2021 року в берлінському науковому видавництві Berliner Wissenschafts-Verlag і складається з двох томів: "Народне повстання на Майдані взимку 2013/2014" і "Анексія Криму і війна на Донбасі". Всього 1560 сторінок епізодів і фактів з доленосного періоду життя України.



Весь цей час автор перебував в Україні і став безпосереднім свідком описуваного. Він використав величезну кількість джерел - від офіційних українських публікацій і наукових робіт до інтернет-видань та особистих бесід з учасниками подій.