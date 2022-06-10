Голова Запорізької області розповів про життя окупованих районів

12:30 10 червня Київ, Україна

З окупованих населених пунктів виїхало 85-90% населення. Залишилися ті, хто не мав змоги виїхати.

Про це голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів в інтерв'ю Радіо НВ.

"Тимчасово окуповані території - це два повні райони регіону, які були зайняті в перші три дні війни, - Мелітопольський та Бердянський; більша частина Василівського та Пологівського районів. Там йдуть бойові дії, є території в окупації - Енергодар або Пологи, Токмак, Бердянськ, Мелітополь. Зрозуміло, що ситуація є різною на різних територіях, але загалом викрадають людей, постійний тиск, спроби захопити управління цими територіями відбувається постійно", - заявив він.

Він зазначив, що із окупованих населених пунктів виїхало 85-90% населення. Залишилися ті, хто не мав змоги виїхати.

"Так звана "ДНР" одне вигадує, самопроголошені лідери - щось інше. Там системної політики немає, а є одне - ускладнити людям життя, щосили намагатися витіснити проукраїнське населення. А через те, що в нас абсолютна більшість громадян проукраїнські, все ж таки не витіснить. І також орда, яка займається там окупаційною роботою, просто грабує. Грабують усе, виставляючи з квартири повністю. Грабують збіжжя, майно підприємців. Навіть пересування за гроші: виставляють на блок-постах таксу за перепустку", - додав Старух.



Раніше повідомлялося, що колаборанти анонсували "референдум" про приєднання Запорізької області до росії.



Також колаборантка Галина Данильченко, яка очолила Мелітополь після окупації російськими військами, заявила про початок у місті підготовки до референдуму про входження захопленого ворогом регіону до складу росії.



В Офісі Президента України тим часом зазначають, що будь-які заяви росії про "референдуми" та "народні республіки" абсолютно нікчемні.