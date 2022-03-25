Глава ВР з робочим візитом в Берліні

15:22 30 жовтня Київ, Україна

Дмитро Разумков знаходиться в Німеччині з робочим візитом, цей візит є найважливішим сигналом незмінної підтримки України Німеччиною.

Зокрема, депутат Бундестагу , голова петиційного комітету Маріан Вендт в Twitter повідомив, що провів зустріч з представниками України.

"Сьогодні вранці у нас був дуже інтенсивний обмін думками з питання Голодомору з представниками України. Мільйони українців померли від голоду при сталінському режимі. Темі Голодомору потрібно приділяти набагато більше уваги німецької громадськості. Ми продовжимо ретельно працювати над переоцінкою", - написав він.

Дмитро Разумков також зустрівся з главою групи "Християнсько-соціальний союз" в Бундестазі Олександром Добріндтом. Сторони обговорили, зокрема, посилення співпраці з Баварією.



Крім того, спікер ВР провів зустріч і з головою Німецько-української парламентської групи Омідом Нуріпуром і її членами. Голова парламенту висловив вдячність за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також за санкційну підтримку і просування інтересів країни в Бундестазі.



В рамках візиту до Німеччини Дмитро Разумков також планує провести зустріч з: