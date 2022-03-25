Глава ВР з робочим візитом в Берліні

Дмитро Разумков знаходиться в Німеччині з робочим візитом, цей візит є найважливішим сигналом незмінної підтримки України Німеччиною.
Зокрема, депутат Бундестагу, голова петиційного комітету Маріан Вендт в Twitter повідомив, що провів зустріч з представниками України.
Дмитро Разумков також зустрівся з главою групи "Християнсько-соціальний союз" в Бундестазі Олександром Добріндтом. Сторони обговорили, зокрема, посилення співпраці з Баварією.
Крім того, спікер ВР провів зустріч і з головою Німецько-української парламентської групи Омідом Нуріпуром і її членами. Голова парламенту висловив вдячність за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також за санкційну підтримку і просування інтересів країни в Бундестазі.
В рамках візиту до Німеччини Дмитро Разумков також планує провести зустріч з:
Крім того, спікер ВР провів зустріч і з головою Німецько-української парламентської групи Омідом Нуріпуром і її членами. Голова парламенту висловив вдячність за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також за санкційну підтримку і просування інтересів країни в Бундестазі.
В рамках візиту до Німеччини Дмитро Разумков також планує провести зустріч з:
- президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле;
- головою Комітету Бундестагу з питань ЄС Гюнтером Кріхбаумом;
- федеральним міністром оборони, лідером партії "Християнсько-демократичний союз" Аннегрет Крамп-Карренбауер;
- федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.
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