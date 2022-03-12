Глава України вручив турецькому колезі орден

"Відповідно до указу президента України № 450/2020 "Про відзначення Р.Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого", президент Туреччини відзначений за визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України", - повідомляє в п'ятницю ввечері пресслужба президента України.

Ердоган подякував главі Української держави за нагороду.

"Дякую від себе особисто і від імені мого народу за прекрасний жест у вигляді вручення мені державної нагороди", - сказав президент Туреччини.