Глава України вручив турецькому колезі орден
20:31 16 жовтня Київ, Україна
Під час робочого візиту Володимир Зеленський вручив президенту Туреччини Реджепу Ердогану державну нагороду - орден
князя Ярослава Мудрого I ступеня.
"Відповідно до указу президента України № 450/2020 "Про відзначення Р.Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого", президент Туреччини відзначений за визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України", - повідомляє в п'ятницю ввечері пресслужба президента України.
Ердоган подякував главі Української держави за нагороду.
"Дякую від себе особисто і від імені мого народу за прекрасний жест у вигляді вручення мені державної нагороди", - сказав президент Туреччини.
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