Глава України привітав прем'єра Ізраїлю з Днем народження
11:04 21 жовтня Київ, Україна
Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з Днем народження з побажаннями міцного здоров'я Нетаньяху і єврейському народу.
Відповідна публікація з'явилася в Twitter глави держави в середу, 21 жовтня.
Зеленський побажав Нетаньяху і єврейському народу міцного здоров'я, а також сил протистояти викликам швидко мінливого світу.
"З Днем народження, Біньямін Нетаньяху! Бажаю вам і всьому єврейському народу міцного здоров'я і сил протистояти всім викликам швидко мінливого світу. В такий час старі вірні друзі цінні як ніколи. Україну та Ізраїль пов'язує така дружба", - написав президент.
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