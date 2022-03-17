Глава України привітав прем'єра Ізраїлю з Днем ​​народження

"З Днем народження, Біньямін Нетаньяху! Бажаю вам і всьому єврейському народу міцного здоров'я і сил протистояти всім викликам швидко мінливого світу. В такий час старі вірні друзі цінні як ніколи. Україну та Ізраїль пов'язує така дружба", - написав президент.