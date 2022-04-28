Глава України підписав закон про розвиток інституту старост

Підписаний президентом закон про розвиток інституту старост, зокрема, передбачає, що перед тим, як кандидатура старости буде винесена на розгляд ради громади, обов'язково проводиться громадське обговорення з жителями.
Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" № 1638-IX, прийнятий парламентом з пропозиціями глави держави, Володимир Зеленський підписав у четвер, 29 липня.
Документ удосконалює правове регулювання інституту старост для його подальшого розвитку.
Входження старости до складу виконавчого комітету ради громади вже не є обов'язковим, однак він буде мати гарантоване право на участь і виступ на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради. За рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора Центру надання адмінпослуг.
Документ також регулює порядок створення старостинських округів з метою введення інституту старост, зокрема, для міст, які не є адміністративними центрами громад, затвердження радою громади положень про старосту, суміщення посади старости тощо.
Документ удосконалює правове регулювання інституту старост для його подальшого розвитку.
Входження старости до складу виконавчого комітету ради громади вже не є обов'язковим, однак він буде мати гарантоване право на участь і виступ на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради. За рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора Центру надання адмінпослуг.
Документ також регулює порядок створення старостинських округів з метою введення інституту старост, зокрема, для міст, які не є адміністративними центрами громад, затвердження радою громади положень про старосту, суміщення посади старости тощо.
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