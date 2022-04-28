Глава України підписав закон про розвиток інституту старост

16:57 29 липня Київ, Україна

Підписаний президентом закон про розвиток інституту старост, зокрема, передбачає, що перед тим, як кандидатура старости буде винесена на розгляд ради громади, обов'язково проводиться громадське обговорення з жителями.

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" № 1638-IX, прийнятий парламентом з пропозиціями глави держави, Володимир Зеленський підписав у четвер, 29 липня.



Документ удосконалює правове регулювання інституту старост для його подальшого розвитку.



Входження старости до складу виконавчого комітету ради громади вже не є обов'язковим, однак він буде мати гарантоване право на участь і виступ на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради. За рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора Центру надання адмінпослуг.



Документ також регулює порядок створення старостинських округів з метою введення інституту старост, зокрема, для міст, які не є адміністративними центрами громад, затвердження радою громади положень про старосту, суміщення посади старости тощо.