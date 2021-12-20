Глава України підписав низку угод з президентом Швейцарії

16:35 21 липень Київ, Україна

Візит президента Швейцарії в Україну закінчився благотворно для обох країн. Була досягнута низка домовленостей і підписано документи про співпрацю.



Так, було підписано Меморандум про партнерство між Україною та Швейцарською Конфедерацією щодо виконання швейцарської програми співпраці на 2020-2023 роки в Україні.



Що передбачає Меморандум про партнерство?

взаємодія з питань імплементації проєктів технічної і гуманітарної допомоги по лінії Швейцарської програми співпраці з Україною на три роки;

документ визначає основні напрямки подальшого розвитку відносин двох країн;

взаємодія з широкого кола питань порядку денного міжнародних форумів;

сторони підтверджують готовність проводити щорічні консультації з метою оцінки прогресу у виконанні досягнутих домовленостей і обміну думками з актуальних питань міжнародних відносин.

Ще Зеленський і Зоммаруга підписали Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Швейцарською Конфедерацією з підготовки та змісту Конференції по реформах в Україні 2022 року, який визначає основні напрямки і тимчасові рамки підготовки до проведення в Швейцарії V Конференції з реформ в Україні.



Також був прийнятий Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Швейцарією про реадмісію від 7 червня 2017 року. Його підписали глава Державної міграційної служби Максим Соколюк і посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.



Що передбачає Імплементаційний протокол?

почнеться імплементація положень Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про спрощення оформлення віз від 7 червня 2017 року, яке регламентує умови і порядок спрощеного оформлення для громадян України віз, зокрема багаторазових;

розширює категорії українських громадян, які користуються візовими спрощеннями;

обумовлює скасування візових зборів за оформлення віз для певних категорій громадян України.

Генпрокурорка України Ірина Венедиктова, директор НАБУ Артем Ситник і Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд підписали Меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора і Національним антикорупційним бюро України - з одного боку і Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва - з іншого боку - з впровадження проєкту "повернення активів і добропорядність державного сектора в Україні".



Що передбачає Меморандум про взаєморозуміння?