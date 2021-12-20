Глава України підписав низку угод з президентом Швейцарії

Візит президента Швейцарії в Україну закінчився благотворно для обох країн. Була досягнута низка домовленостей і підписано документи про співпрацю.
Так, було підписано Меморандум про партнерство між Україною та Швейцарською Конфедерацією щодо виконання швейцарської програми співпраці на 2020-2023 роки в Україні.
Що передбачає Меморандум про партнерство?
Так, було підписано Меморандум про партнерство між Україною та Швейцарською Конфедерацією щодо виконання швейцарської програми співпраці на 2020-2023 роки в Україні.
Що передбачає Меморандум про партнерство?
- взаємодія з питань імплементації проєктів технічної і гуманітарної допомоги по лінії Швейцарської програми співпраці з Україною на три роки;
- документ визначає основні напрямки подальшого розвитку відносин двох країн;
- взаємодія з широкого кола питань порядку денного міжнародних форумів;
- сторони підтверджують готовність проводити щорічні консультації з метою оцінки прогресу у виконанні досягнутих домовленостей і обміну думками з актуальних питань міжнародних відносин.
Ще Зеленський і Зоммаруга підписали Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Швейцарською Конфедерацією з підготовки та змісту Конференції по реформах в Україні 2022 року, який визначає основні напрямки і тимчасові рамки підготовки до проведення в Швейцарії V Конференції з реформ в Україні.
Також був прийнятий Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Швейцарією про реадмісію від 7 червня 2017 року. Його підписали глава Державної міграційної служби Максим Соколюк і посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.
Що передбачає Імплементаційний протокол?
Також був прийнятий Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Швейцарією про реадмісію від 7 червня 2017 року. Його підписали глава Державної міграційної служби Максим Соколюк і посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.
Що передбачає Імплементаційний протокол?
- почнеться імплементація положень Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про спрощення оформлення віз від 7 червня 2017 року, яке регламентує умови і порядок спрощеного оформлення для громадян України віз, зокрема багаторазових;
- розширює категорії українських громадян, які користуються візовими спрощеннями;
- обумовлює скасування візових зборів за оформлення віз для певних категорій громадян України.
Генпрокурорка України Ірина Венедиктова, директор НАБУ Артем Ситник і Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд підписали Меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора і Національним антикорупційним бюро України - з одного боку і Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва - з іншого боку - з впровадження проєкту "повернення активів і добропорядність державного сектора в Україні".
Що передбачає Меморандум про взаєморозуміння?
Що передбачає Меморандум про взаєморозуміння?
- документ закладає основу реалізації проєкту технічної допомоги по лінії Програми співробітництва з Україною на 2020-2023 роки, загальною метою якого є запобігання корупції та сприяння систематичному і ефективному поверненню викрадених активів, які можуть бути інвестовані з метою розвитку, шляхом підвищення якості та ефективності правоохоронної системи України;
- основною метою проєкту є підвищення ефективності застосування Офісом Генпрокурора і НАБУ відповідних інструментів, методів для розслідування і кримінального переслідування кримінальних корупційних правопорушень, а також інших злочинів, скоєних у фінансовій сфері.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі