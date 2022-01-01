Глава України відреагував на відведення військ РФ

18:37 22 квітень Київ, Україна

Володимир Зеленський відреагував на заяву глави Міноборони РФ про відведення російських військ від кордонів України.

Україна вітає будь-які кроки з деескалації, про це глава держави написав на своїй сторінці в Twitter в четвер, 22 квітня.

"Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності і деескалації ситуації в Донбасі. Україна хоче миру. Спасибі міжнародним партнерам за підтримку", - написав він у Twitter в четвер, 22 квітня.

Раніше сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про закінчення перевірки боєготовності військ. З 23 квітня починається повернення в місця постійної дислокації військ, перекинутих на навчання на Південний і Західні військові округи. Задіяні в навчаннях на півдні Росії війська повинні повернутися в місця постійної дислокації до 1 травня.