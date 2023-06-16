Глава України та прем'єр Нідерландів провели телефонну розмову. Про що розмовляли

18:47 09 червня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 9 червня, по телефону поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Зокрема подякував за гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.
"Розповів про поточну ситуацію в регіоні техногенної катастрофи, а також на полі бою", - повідомив Зеленський.
Також лідери обговорили продовження співпраці безпеки, зокрема щодо підготовки українських пілотів та посилення повітряного щита України.. Крім того, скоординували позиції перед черговою зустріччю у форматі Рамштайн.
"Відзначив остаточне рішення нідерландського Верховного Суду передати "скіфське золото" Україні. Нідерланди підтвердили своє лідерство у захисті міжнародного права. Дякую за підтримку", - написав Зеленський.