Глава України та прем'єр Нідерландів провели телефонну розмову. Про що розмовляли

18:47 09 червня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 9 червня, по телефону поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Зокрема подякував за гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.

"Розповів про поточну ситуацію в регіоні техногенної катастрофи, а також на полі бою", - повідомив Зеленський.

Також лідери обговорили продовження співпраці безпеки, зокрема щодо підготовки українських пілотів та посилення повітряного щита України.. Крім того, скоординували позиції перед черговою зустріччю у форматі Рамштайн.