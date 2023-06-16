Глава України та прем'єр Нідерландів провели телефонну розмову. Про що розмовляли

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 9 червня, по телефону поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Зокрема подякував за гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.
Також лідери обговорили продовження співпраці безпеки, зокрема щодо підготовки українських пілотів та посилення повітряного щита України.. Крім того, скоординували позиції перед черговою зустріччю у форматі Рамштайн.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі