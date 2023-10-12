Глава української розвідки: на Україну взимку чекає "битва за електроенергію"

Глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов попередив, що на Україну чекає "битва за електроенергію" в зимовий період, оскільки росія відновила свої ресурси та можливості для атак на українську енергетичну систему.
Цією інформацією він поділився в інтерв'ю із представниками ЗМІ. Буданов підкреслив, що у ворога є достатньо сил і ресурсів, особливо після обмежених ракетних атак останнім часом.
Ворог відновив запас, який, хоч і невеликий, цілком достатній для створення серйозних проблем не тільки у сфері енергетики, а й для нафтогазової промисловості, промислових підприємств та військових об'єктів.
За словами Буданова, основною проблемою зараз для України є питання систем ППО (протиповітряної оборони). Він наголосив на нагальній необхідності збільшення кількості ППО в Україні, зазначивши, що поточних ресурсів недостатньо.
Цією інформацією він поділився в інтерв'ю із представниками ЗМІ. Буданов підкреслив, що у ворога є достатньо сил і ресурсів, особливо після обмежених ракетних атак останнім часом.
Ворог відновив запас, який, хоч і невеликий, цілком достатній для створення серйозних проблем не тільки у сфері енергетики, а й для нафтогазової промисловості, промислових підприємств та військових об'єктів.
За словами Буданова, основною проблемою зараз для України є питання систем ППО (протиповітряної оборони). Він наголосив на нагальній необхідності збільшення кількості ППО в Україні, зазначивши, що поточних ресурсів недостатньо.
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