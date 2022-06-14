Глава США здійснить турне на Близький Схід

Байден планує відправитися до Ізраїлю, на Західний берег річки Йордан та до Саудівської Аравії з 13 по 16 липня.
Про це повідомляється 14 липня у прес-релізі, розповсюдженому прес-секретарем Білого дому Карін Жан-П'єр.
Про це повідомляється 14 липня у прес-релізі, розповсюдженому прес-секретарем Білого дому Карін Жан-П'єр.
У цьому саміті візьмуть участь Єгипет, Ірак та Йорданія.
Спочатку Байден вирушить до Ізраїлю, потім відвідає Західний берег річки Йордан, після чого прибуде до Саудівської Аравії, де відбудеться саміт РСАДПЗ.
Нагадаємо, наприкінці червня Байден відвідає Європу, де візьме участь у саміті Великої сімки у Німеччині та зустрічі НАТО в Іспанії.
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