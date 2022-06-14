Глава США здійснить турне на Близький Схід

Байден планує відправитися до Ізраїлю, на Західний берег річки Йордан та до Саудівської Аравії з 13 по 16 липня.



Про це повідомляється 14 липня у прес-релізі, розповсюдженому прес-секретарем Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент Джо Байден відвідає регіон Близького Сходу з 13 по 16 липня, щоб зміцнити непохитну відданість США безпеці та процвітанню Ізраїлю, а також візьме участь у саміті Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ)", - йдеться у повідомленні.



У цьому саміті візьмуть участь Єгипет, Ірак та Йорданія.



Спочатку Байден вирушить до Ізраїлю, потім відвідає Західний берег річки Йордан, після чого прибуде до Саудівської Аравії, де відбудеться саміт РСАДПЗ.



Нагадаємо, наприкінці червня Байден відвідає Європу, де візьме участь у саміті Великої сімки у Німеччині та зустрічі НАТО в Іспанії.