Глава США та європейські лідери виступили за відновлення "нормандського формату"

Лідери США, Німеччини, Франції, Італії та Великобританії під час телефонної розмови напередодні відеосаміту президентів Сполучених Штатів та Росії, Джо Байдена та Володимира Путіна, виступили за оновлення "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі.
Президент США Джо Байден, чинна канцлерка ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, глава уряду Великобританії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон підкреслили, що дипломатичні зусилля, особливо через "нормандський формат", є єдиним способом вирішення конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей, уточнили у Білому домі.
Крім того, лідери п'яти західних країн висловили стурбованість нарощуванням російських військ на кордонах України, а також жорсткою риторикою з боку Росії, та закликали її до деескалації напруженості. Також вони наголосили на своїй підтримці територіальної цілісності України.
Сьогодні, 7 грудня, заплановані переговори Байдена з Путіним відеозв'язком. Центральною темою розмови буде можлива ескалація з боку Росії щодо України. Окрім того, очікується, що лідери обговорять питання кібербезпеки, ядерну програму Ірану та інше.
Крім того, лідери п'яти західних країн висловили стурбованість нарощуванням російських військ на кордонах України, а також жорсткою риторикою з боку Росії, та закликали її до деескалації напруженості. Також вони наголосили на своїй підтримці територіальної цілісності України.
Сьогодні, 7 грудня, заплановані переговори Байдена з Путіним відеозв'язком. Центральною темою розмови буде можлива ескалація з боку Росії щодо України. Окрім того, очікується, що лідери обговорять питання кібербезпеки, ядерну програму Ірану та інше.
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