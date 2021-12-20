Глава США та європейські лідери виступили за відновлення "нормандського формату"

15:31 07 грудень Київ, Україна

Лідери США, Німеччини, Франції, Італії та Великобританії під час телефонної розмови напередодні відеосаміту президентів Сполучених Штатів та Росії, Джо Байдена та Володимира Путіна, виступили за оновлення "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Лідери нагадали, що Росії слід відновити переговори з Україною в рамках нормандського формату під егідою Франції та Німеччини", - наголошується у комюніке Єлисейського палацу.