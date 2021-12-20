Глава Швейцарії відвідала Донбас

Президенти України і Швейцарії відвідали комунальне підприємство "Вода Донбасу", це одне з найважливіших стратегічних об'єктів, яке забезпечує питною водою весь регіон.
Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко відзвітував перед главами держав з проблемних питань діяльності компанії.
За словами Зеленського "Вода Донбасу" є важливим комунальним підприємством, але останнім часом технічний стан інфраструктури підприємства істотно погіршився.
Глава держави підкреслив, що згідно з новою швейцарської програми співпраці з Україною, на потреби підприємства в 2020 році буде виділено 1,4 млн швейцарських франків.
Зеленський розповів про гуманітарну допомогу з Швейцарської Конфедерації:
- 15 вантажівок привезли хімікати і реагенти;
- одна вантажівка доставить засоби особистого захисту в центральну лікарню Слов'янська;
- ще один - гідролізні апарати для очищення води в Волновахи і Маріуполь
Президент України висловив вдячність швейцарським партнерам: "Сьогодні я щиро дякую нашим швейцарським друзям за важливу і цінну допомогу".
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