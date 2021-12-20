Глава Швейцарії відвідала Донбас

15:00 23 липень Київ, Україна

Президенти України і Швейцарії відвідали комунальне підприємство "Вода Донбасу", це одне з найважливіших стратегічних об'єктів, яке забезпечує питною водою весь регіон.



Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко відзвітував перед главами держав з проблемних питань діяльності компанії.



За словами Зеленського "Вода Донбасу" є важливим комунальним підприємством, але останнім часом технічний стан інфраструктури підприємства істотно погіршився.

"За цих обставин для нас надзвичайно важливою стала гуманітарна допомога з боку Швейцарії. Десятки тисяч тонн хімічних реагентів для очищення, установки для знезараження питної води та багато іншого дозволили запобігти гуманітарній катастрофі в Донецькій області ", - сказав президент.

Глава держави підкреслив, що згідно з новою швейцарської програми співпраці з Україною, на потреби підприємства в 2020 році буде виділено 1,4 млн швейцарських франків.

Зеленський розповів про гуманітарну допомогу з Швейцарської Конфедерації:

15 вантажівок привезли хімікати і реагенти;

одна вантажівка доставить засоби особистого захисту в центральну лікарню Слов'янська;

ще один - гідролізні апарати для очищення води в Волновахи і Маріуполь

Президент України висловив вдячність швейцарським партнерам: "Сьогодні я щиро дякую нашим швейцарським друзям за важливу і цінну допомогу".



