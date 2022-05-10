Глава прокуратури АРК про резолюцію проти мілітаризації Криму

13:13 08 грудня Київ, Україна

Генасамблея ООН прийняла резолюцію проти мілітаризації Криму, тим самим підтвердивши свою участь в боротьбі України проти незаконної анексії півострова.

Про це заявив глава прокуратури Автономної Республіки Крим і Севастополя Ігор Поночовний, повідомила пресслужба прокуратури в Facebook.

"Це важливий внесок в продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію, оскільки держава-окупант активно здійснює мілітаризацію Кримського півострова і нарощує військові потужності в Чорному морі. Серед іншого резолюція також закликає РФ припинити військову пропаганду серед дітей, головною метою якої є проведення подальших незаконних призовних кампаній в лави збройних сил Росії", - заявив він.

За цими фактами прокуратура АРК розслідує низку кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв війни).



У пресслужбі відзначили, що окупанти мілітаризують всі сфери життя на півострові, в тому числі освіту, впливаючи на дітей.

"Ми зафіксували численні протиправні факти впровадження "військово-патріотичного виховання", згідно з яким частиною освіти наймолодшого покоління стали основи військової підготовки та навички поводження зі зброєю. Російська влада формує "моду на війну", культ насильства і ненависть до незгодних з положеннями "руского міра". Разом з тим не одне покоління дітей, які народилися під час окупації півострова, позбавлене права вибору українського громадянства, РФ робить все, щоб знищити українську ідентичність, нав'язати російське громадянство не тільки дорослим, але й дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки, які ще й позбавлені права вибору", - сказав він.

У прокуратурі АРК відзначили, що в резолюції є важливі положення щодо незаконного призову жителів анексованого Криму в армію держави-окупанта. Близько 25 тис. кримчан були призвані до лав російської армії, за відмову їм загрожує кримінальна чи адміністративна відповідальність, а потім їх все одно змушують служити в ЗС РФ.

"За допомогою незаконних призовних кампаній в Криму держава-окупант також реалізує політику, спрямовану на зміну демографічного складу півострова, оскільки громадяни України, які не бажають проходити службу в ЗС РФ, піддаються кримінальним переслідуванням і змушені залишати півострів для їхнього запобігання. Таким чином, окупаційна влада забезпечує здійснення насильницького переміщення громадян України з території півострова. Нам відомо про як мінімум 140 "кримінальних справ", порушених окупаційними "правоохоронцями" проти кримчан, які відмовилися від проходження служби", - сказав Поночовний.