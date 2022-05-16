Глава Пентагону розповів Резнікову подробиці своєї розмови із шойгу

08:29 16 травня Київ, Україна

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з головою Міноборони України Олексієм Резніковим. Глава Пентагону поінформував українського колегу, зокрема, про подробиці своєї нещодавньої розмови з міністром оборони росії сергієм шойгу, що відбулася 13 травня.
 
Про це повідомляється на офіційному сайті американського оборонного відомства.

Як йдеться у повідомленні, під час розмови Остін та Резніков обговорили ситуацію у місцях бойових дій та військові потреби України.

Остін надав інформацію про свою телефонну розмову з міністром оборони росії сергієм шойгом, у якій він закликав до негайного припинення конфлікту в Україні та наголосив на важливості підтримки каналів зв'язку.
"Міністр Остін підтвердив незмінну підтримку США суверенітету та безпеки України та зусиль з надання допомоги щодо зміцнення потенціалу України у протидії російській агресії", - йдеться у повідомленні.
Міністри домовилися підтримувати тісні контакти.