Голова партії влади Польщі пішов із посади віцепрем'єра

11:27 21 червня Київ, Україна

Голова партії влади Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський пішов у відставку з посади віцепрем'єра.

Про це він розповів у інтерв'ю PAP.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і, як мені відомо, президент Анджей Дуда прийняли мою відставку", - сказав Ярослав Качинський.

Він повідомив, що тепер хоче сконцентруватися на роботі в партії, щоб вона не лише перемогла на наступних виборах, але й залишалася при владі.

"Не те щоб я переоцінював свою роль, просто партія повинна відновити свою бадьорість, тому що наближається час, який є найважливішим для кожної політичної партії світу. Метою виборів є отримання хорошого результату, а коли йдеться про "ПіС", то ціль - перемога на них та можливість влади, звичайно ж, у коаліції "Об'єднаних правих", - сказав глава "ПіС".

Качинський додав, що його наступником у ролі віцепрем'єра стане голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Комітетом безпеки замість Качинського керуватиме заступник голови офісу прем'єр-міністра Збігнєв Гофман.



Качинський казав, що піде з уряду, ще минулого року. Тоді він наголошував, що це рішення було продиктовано необхідністю посилення контролю за партією.



Раніше президент України Володимир Зеленський нагородив Ярослава Качинського та голову уряду Польщі Матеуша Моравецького орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".