Голова партії влади Польщі пішов із посади віцепрем'єра

Голова партії влади Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський пішов у відставку з посади віцепрем'єра.
Про це він розповів у інтерв'ю PAP.
Він повідомив, що тепер хоче сконцентруватися на роботі в партії, щоб вона не лише перемогла на наступних виборах, але й залишалася при владі.
Качинський додав, що його наступником у ролі віцепрем'єра стане голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Комітетом безпеки замість Качинського керуватиме заступник голови офісу прем'єр-міністра Збігнєв Гофман.
Качинський казав, що піде з уряду, ще минулого року. Тоді він наголошував, що це рішення було продиктовано необхідністю посилення контролю за партією.
Раніше президент України Володимир Зеленський нагородив Ярослава Качинського та голову уряду Польщі Матеуша Моравецького орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".
Качинський казав, що піде з уряду, ще минулого року. Тоді він наголошував, що це рішення було продиктовано необхідністю посилення контролю за партією.
Раніше президент України Володимир Зеленський нагородив Ярослава Качинського та голову уряду Польщі Матеуша Моравецького орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".
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