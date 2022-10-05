Глава ОВА повідомив про початок деокупації Луганщини

14:08 05 жовтня Київ, Україна

Збройні сили України наразі деокупували вже кілька населених пунктів Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі у середу, 5 жовтня.



Глава регіону не став озвучувати, про які саме населені пункти йдеться. Окупанти розуміють, що їх розбивають, тому вони намагаються мінувати всі дороги, будівлі.

"Не біжіть попереду поїзда, не намагайтеся вже збирати речі та повертатися назад. Ми скажемо, коли можна і куди саме повертатися. Треба, щоб таки лінію фронту десь далі посунули ЗСУ і лише потім уже можна буде заходити до певних населених пунктів", - зазначив він.

За його словами, у Кремінній окупанти розкидають міни-пелюстки, які розраховані на те, щоб калічити людей, відривати кінцівки.



Гайдай також розповів про доставку гуманітарної допомоги Гірською міською військовою цивільною адміністрацією спільно з благодійним фондом Ангели порятунку до Білогорівки.