Глава ОВА повідомив про початок деокупації Луганщини

Збройні сили України наразі деокупували вже кілька населених пунктів Луганщини.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі у середу, 5 жовтня.
Глава регіону не став озвучувати, про які саме населені пункти йдеться. Окупанти розуміють, що їх розбивають, тому вони намагаються мінувати всі дороги, будівлі.
Глава регіону не став озвучувати, про які саме населені пункти йдеться. Окупанти розуміють, що їх розбивають, тому вони намагаються мінувати всі дороги, будівлі.
За його словами, у Кремінній окупанти розкидають міни-пелюстки, які розраховані на те, щоб калічити людей, відривати кінцівки.
Гайдай також розповів про доставку гуманітарної допомоги Гірською міською військовою цивільною адміністрацією спільно з благодійним фондом Ангели порятунку до Білогорівки.
Гайдай також розповів про доставку гуманітарної допомоги Гірською міською військовою цивільною адміністрацією спільно з благодійним фондом Ангели порятунку до Білогорівки.
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