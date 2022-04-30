Глава ОП обраний головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад

21:23 29 липня Київ, Україна

Сьогодні пройшло засідання президії Конгресу і Національної ради реформ, на якому одноголосно було обрано голову, ним став Андрій Єрмак.



"Організаційним комітетом з проведення установчих засідань Конгресу пропонується обрати головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України Андрія Борисовича Єрмака", - сказав перед голосуванням заступник глави ОП Кирило Тимошенко.



За результатами голосування Єрмак одноголосно обраний головою президії Конгресу.



Конгрес місцевих і регіональних влад при президентові України буде долучатися до вирішення питань, які не можуть бути врегульовані громадами самостійно, заявив Єрмак.



За словами глави ОП, Конгрес повинен стати координуючим органом, який збалансує потреби держави і кожної окремої громади.



Єрмак нагадав, що засідання президії Конгресу будуть проходити щомісяця.



"Щомісяця вищі посадові особи країни, члени президії Конгресу розглядатимуть пропозиції обох палат і генеруватимуть рішення через законодавчі ініціативи в межах повноважень Кабінету Міністрів України", - зауважив він.



Керівник ОП дав завдання секретаріату Конгресу спільно з керівництвом обох палат "напрацювати актуальні питання життєдіяльності місцевого самоврядування".