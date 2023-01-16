Глава ОБСЄ здійснив візит до зруйнованої Бородянки
15:35 16 січня Київ, Україна
Цьогорічний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі під час візиту до України відвідав зруйновану Бородянку Київської області.
Про це він повідомив у Твіттері.
"Щойно відвідав зруйновані райони у Бородянці, руйнування мучать серце. Російські атаки спричинили величезні страждання українському народу, і цим діям немає жодних виправдань. Мої думки з тими, чийого життя завдано великої шкоди", - йдеться у повідомленні.
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