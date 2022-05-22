Глава облради Харкова склав повноваження після підозри в хабарництві

18:34 17 серпня Київ, Україна

Голова Харківської облради Артур Товмасян заявив про своє бажання скласти повноваження, яке підкріпив відповідною заявою.



Про це він написав у Facebook.

"Прийняв відповідальне і зважене рішення: написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19 серпня. Вдячний колегам-депутатам за роботу, прошу всіх підтримати мою позицію", - написав він.

Як відомо, Товмасяну раніше вручили підозру у справі про мільйонний хабар, за якою був затриманий його заступник. Глава ОДА заявив, що не визнає себе винним і має намір довести це в суді.



Після цього Товмасяна виключили з партії Слуга народу.