Глава облради Харкова склав повноваження після підозри в хабарництві

Голова Харківської облради Артур Товмасян заявив про своє бажання скласти повноваження, яке підкріпив відповідною заявою.
Про це він написав у Facebook.
Як відомо, Товмасяну раніше вручили підозру у справі про мільйонний хабар, за якою був затриманий його заступник. Глава ОДА заявив, що не визнає себе винним і має намір довести це в суді.
Після цього Товмасяна виключили з партії Слуга народу.
Після цього Товмасяна виключили з партії Слуга народу.
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