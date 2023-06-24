Глава Миколаєва став перекладачем для депутатів, які відмовилися виступати українською - відео

19:19 02 лютого Київ, Україна

На черговій сесії міської ради в Миколаєві депутати від ОПЗЖ відмовилися виступати українською мовою, незважаючи на закон.

Депутати фракції ОПЗЖ Владислав Чайка та Олександр Медведєв говорили російською. Прохання перейти на державну мову ті проігнорували, тому мер міста Олександр Сенкевич вирішив синхронно перекладати їхні слова.

Про це розповідає видання "НикВести".



Так, під час засідання Владислав Чайка захотів внести до порядку денного ще один проєкт рішення і почав виступати російською мовою. Активісти, які були присутні в залі, і мер міста зробили йому зауваження, що під час публічних виступів депутати, відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" зобов'язані розмовляти українською.

"Конституцію я не порушую. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно, можу розмовляти. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я залишаю за собою право говорити тією мовою, якою я хочу", — сказав Чайка.

Після цього депутат від ОПЗЖ продовжив виступ російською, а мер міста почав перекладати його слова на українську.



Далі слово взяв і колега Чайки по фракції Олександр Медведєв. Його слова Сенкевич також почав перекладати українською.

"Я не знаю, скільки коштують послуги перекладача-мера. Це ми окремі розцінки складемо. Коштом тих премій, які він собі виписує", - сказав Медведєв.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві досі діє рішення міськради від 2012 про надання російській мові статусу регіональної мови.