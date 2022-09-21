Глава НАТО назвав путінську ядерну загрозу "небезпечною" ескалацією

Злегка завуальована загроза президента володимира Путіна застосувати ядерну зброю після невдач росії в Україні «небезпечна та безрозсудна риторика».
Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Reuters.
Володимир Путін, оголошуючи мобілізацію в країні вранці 21 вересня, нагадавши, що Росія має ядерне озброєння.
Йєнс Столтенберг, у свою чергу, назвав його промову ескалацією та безрозсудною риторикою, але не несподіванкою.
Генсек альянсу зазначив, що поки жодних змін у готовності ядерних сил Росії не спостерігаються, у НАТО стежать за ситуацією.
Альянс подбає, щоб уряд Росії розумів, як НАТО має намір реагувати, запевнив Столтенберг.. Дії альянсу залежать від того, за яких умов чи озброєння росія застосує, ключова мета НАТО — не допустити використання ядерної зброї.
Альянс подбає, щоб уряд Росії розумів, як НАТО має намір реагувати, запевнив Столтенберг.. Дії альянсу залежать від того, за яких умов чи озброєння росія застосує, ключова мета НАТО — не допустити використання ядерної зброї.
Путін переоцінив свої сили, починаючи війну в Україні, і його останні заяви є явним свідченням цього, вважає генсек НАТО.
Столтенберг вважає, що єдиним способом, що залишається, припинити бойові дії — довести путіну, що росія «не переможе на полі бою». Генсек альянсу додав: «Коли він зрозуміє це, він має сісти та обговорити розумну угоду з Україною».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі