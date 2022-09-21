Глава НАТО назвав путінську ядерну загрозу "небезпечною" ескалацією

20:06 21 вересня Київ, Україна

Злегка завуальована загроза президента володимира Путіна застосувати ядерну зброю після невдач росії в Україні «небезпечна та безрозсудна риторика».

Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Reuters.

Володимир Путін, оголошуючи мобілізацію в країні вранці 21 вересня, нагадавши, що Росія має ядерне озброєння.

«Для захисту нашого народу ми використовуємо усі засоби. Це не блеф. Наші незалежність та свобода будуть забезпечені всіма наявними коштами», — попередив путін.

Йєнс Столтенберг, у свою чергу, назвав його промову ескалацією та безрозсудною риторикою, але не несподіванкою.

«Ми зберігатимемо спокій і продовжуватимемо надавати підтримку Україні», — зазначив він.

Генсек альянсу зазначив, що поки жодних змін у готовності ядерних сил Росії не спостерігаються, у НАТО стежать за ситуацією.



Альянс подбає, щоб уряд Росії розумів, як НАТО має намір реагувати, запевнив Столтенберг.. Дії альянсу залежать від того, за яких умов чи озброєння росія застосує, ключова мета НАТО — не допустити використання ядерної зброї.

"Саме тому ми так ясно говорили в наших повідомленнях з росією про безпрецедентні наслідки", - зазначив він.

Путін переоцінив свої сили, починаючи війну в Україні, і його останні заяви є явним свідченням цього, вважає генсек НАТО.

"Відправка на фронт ще сотень тисяч людей посилить не лише конфлікт, а й становище російської армії. Війська Росії погано екіпіровані, в цій системі відсутні належне командування та контроль", - сказав Столтенберг.

Столтенберг вважає, що єдиним способом, що залишається, припинити бойові дії — довести путіну, що росія «не переможе на полі бою». Генсек альянсу додав: «Коли він зрозуміє це, він має сісти та обговорити розумну угоду з Україною».