Глава Нафтогазу назвав головну загрозу опалювального сезону в Україні
17:56 13 вересня Київ, Україна
Головною загрозою для опалювального сезону в Україні є бойові дії.
Про це заявив голова Нафтогазу
Юрій Вітренко у кулуарах щорічної зустрічі YES.
"Президент прямо каже, що головні ризики – це військові ризики. Якщо будуть погіршення на певних ділянках фронту, то, на наш досвід, ми нічим не можемо допомогти. Люди мають бути готові до всього, до того, що поки що місяць-два тривають бої, вони могли пережити навіть без опалення", – сказав він.
Вітренко навів приклад Донецької області, де із 300 тисяч абонентів у Нафтогазу залишилося 1600.
"Коли такі активні бойові дії, ми не можемо це робити (ремонти та подачу газу)", - сказав голова НАК
.
Також існують ризики спрямованих обстрілів Росії об'єктів енергетичної інфраструктури.
"У нас багато ситуацій: в Охтирці у перші дні війни спеціально бомбили теплокомуненерго та населення залишилося без опалення. Сєвєродонецька ТЕЦ – схожа ситуація, Маріуполь… – багато випадків, коли вони спеціально це робили. Люди мають готуватися, що найважливіші – військові ризики”, – пояснив Вітренко.
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