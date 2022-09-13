Глава Нафтогазу назвав головну загрозу опалювального сезону в Україні

"Президент прямо каже, що головні ризики – це військові ризики. Якщо будуть погіршення на певних ділянках фронту, то, на наш досвід, ми нічим не можемо допомогти. Люди мають бути готові до всього, до того, що поки що місяць-два тривають бої, вони могли пережити навіть без опалення", – сказав він.