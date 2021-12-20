Глава нацбанку зустрівся з послами Великої сімки

21:12 21 липень Київ, Україна

На зустрічі з представниками G7, глава Нацбанку Шевченко запевнив, що ніщо не загрожує незалежності НБУ і він дає гарантії, що і в подальшому організація братиме незалежні від політики рішення.

Зокрема, за словами Шевченка, монетарна політика, режим інфляційного таргетування і режим гнучкого курсу будуть збережені.

"Тісні партнерські відносини з нашими міжнародними партнерами - значні досягнення реформи фінансового сектора останніх років. Вважаю своїм обов'язком підтримувати і розвивати їх. Національний банк високо цінує відносини з країнами Великої сімки, Європейського Союзу, а також міжнародними фінансовими інститутами. Ми прагнемо і надалі залишатися прогнозованим і послідовним партнером. Ми твердо переконані, що співпраця з міжнародними партнерами - необхідна застава макрофінансової стабільності України ", - заявив Шевченко.

У свою чергу, тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін зазначила, що Штати сподіваються: Нацбанк України "продовжить продуману політику, спрямовану на забезпечення макрофінансової та економічної стабільності".



Крім того, під час зустрічі Шевченко озвучив свої основні пріоритети на посаді. Це відновлення кредитування, зниження портфелів "поганих" кредитів, збереження макрофінансової стабільності, а також продовження і поглиблення співпраці з міжнародними партнерами України.