Глава нацбанку зустрівся з послами Великої сімки

На зустрічі з представниками G7, глава Нацбанку Шевченко запевнив, що ніщо не загрожує незалежності НБУ і він дає гарантії, що і в подальшому організація братиме незалежні від політики рішення.
Зокрема, за словами Шевченка, монетарна політика, режим інфляційного таргетування і режим гнучкого курсу будуть збережені.
У свою чергу, тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін зазначила, що Штати сподіваються: Нацбанк України "продовжить продуману політику, спрямовану на забезпечення макрофінансової та економічної стабільності".
Крім того, під час зустрічі Шевченко озвучив свої основні пріоритети на посаді. Це відновлення кредитування, зниження портфелів "поганих" кредитів, збереження макрофінансової стабільності, а також продовження і поглиблення співпраці з міжнародними партнерами України.
Крім того, під час зустрічі Шевченко озвучив свої основні пріоритети на посаді. Це відновлення кредитування, зниження портфелів "поганих" кредитів, збереження макрофінансової стабільності, а також продовження і поглиблення співпраці з міжнародними партнерами України.
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