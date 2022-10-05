Глава Нацбанку України подав заяву про відставку

19:52 04 жовтня Київ, Україна

Сьогодні, 4 жовтня, голова Національного банку України Кирило Шевченко подав на розгляд президента України заяву про відставку.
 
Заява опублікована на сайті НБУ.

Кирило Шевченко пояснює своє рішення проблемами зі здоров'ям.
"Через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякуємо президенту України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави – і у мирний, і у воєнний час. З перших днів у НБУ я був насамперед антикризовим менеджером і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни", - йдеться у заяві (повний текст – на сайті НБУ).
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, цього тижня парламент розгляне заяву про відставку голови НБУ Кирила Шевченка.