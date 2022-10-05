Глава Нацбанку України подав заяву про відставку

Сьогодні, 4 жовтня, голова Національного банку України Кирило Шевченко подав на розгляд президента України заяву про відставку.

"Через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякуємо президенту України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави – і у мирний, і у воєнний час. З перших днів у НБУ я був насамперед антикризовим менеджером і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни", - йдеться у заяві (повний текст – на сайті НБУ).