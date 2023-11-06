Глава МВС: ворог випустив рекордну кількість авіабомб по Бериславу та Кринках

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що російські збройні сили завдали рекордної кількості авіабомбардувань по Бериславу та Кринках у Херсонській області, а також здійснили обстріл міста Херсон.
Він зазначив, що вночі окупанти провели 12 авіаударів по Кринках та Бериславу. За останню добу ворог випустив 87 авіабомб на населені пункти Херсонської області, що стало найвищою кількістю за весь час вторгнення.
Крім того, ввечері та вночі окупанти знову обстріляли місто Херсон, внаслідок чого було пошкоджено два приватні будинки. Також повідомляється про шкоду чотирьом багатоповерховим будівлям, в одній з них частково зруйнувалося перекриття в одній із квартир. На щастя, у цих інцидентах обійшлося без постраждалих.
Він зазначив, що вночі окупанти провели 12 авіаударів по Кринках та Бериславу. За останню добу ворог випустив 87 авіабомб на населені пункти Херсонської області, що стало найвищою кількістю за весь час вторгнення.
Крім того, ввечері та вночі окупанти знову обстріляли місто Херсон, внаслідок чого було пошкоджено два приватні будинки. Також повідомляється про шкоду чотирьом багатоповерховим будівлям, в одній з них частково зруйнувалося перекриття в одній із квартир. На щастя, у цих інцидентах обійшлося без постраждалих.
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