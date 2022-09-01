Глава МВС Монастирський розповів, як роздача зброї допомогла Україні на початку війни

Роздача зброї населенню на початку війни стала важливим фактором стримування як для росіян, так і для потенційних українських перебіжчиків.
Про це розповів глава МВС Денис Монастирський в інтерв'ю для Washington Post, розміщеному на сайті відомства.
Глава МВС також розповів про вторгнення росії в ніч проти 24 лютого.
Міністр одразу ж зателефонував президенту Володимиру Зеленському, сказавши йому: "Почалося".
Монастирський заявив, що росіяни в перші хвилини завдавали страшних ударів по нашій ППО та по наших військах загалом.
За його словами, на той момент головне питання було у тому, як далеко може зайти ворог.
Також глава МВС розповів, як президент зібрав своїх головних радників, і що тоді було вирішено, що частина кабінету, зокрема, керівники поліції та оборонної сфери, залишиться у Києві, а решта переїде на захід України.
Монастирський додав, що чиновники з подивом спостерігали за допомогою прикордонного спостереження, як сотні російської техніки вторгаються в Україну колонами, що нагадало наступ часів Другої світової війни: з білорусі – на північ, з росії – на схід, із Криму – на південь.
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