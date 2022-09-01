Глава МВС Монастирський розповів, як роздача зброї допомогла Україні на початку війни

20:07 26 серпня Київ, Україна

Роздача зброї населенню на початку війни стала важливим фактором стримування як для росіян, так і для потенційних українських перебіжчиків.

Про це розповів глава МВС Денис Монастирський в інтерв'ю для Washington Post, розміщеному на сайті відомства.

"Будь-який український мер, який задумався про зраду, зрозумів би, що зовні на нього чекають 20 людей зі зброєю, і що "він і його родина будуть першими", - розповів міністр.

Глава МВС також розповів про вторгнення росії в ніч проти 24 лютого.

"Було темно. На зв'язку був голова Прикордонної служби України: він повідомив, що його підлеглі борються із росіянами у трьох північно-східних областях України", - сказав Монастирський.

Міністр одразу ж зателефонував президенту Володимиру Зеленському, сказавши йому: "Почалося".

"З огляду на те, що атаки йдуть відразу в кількох місцях, це воно", - згадує міністр.

Монастирський заявив, що росіяни в перші хвилини завдавали страшних ударів по нашій ППО та по наших військах загалом.

"Залишалися 20-метрові вирви, подібних до яких ніхто в житті не бачив", - уточнив він.

За його словами, на той момент головне питання було у тому, як далеко може зайти ворог.



Також глава МВС розповів, як президент зібрав своїх головних радників, і що тоді було вирішено, що частина кабінету, зокрема, керівники поліції та оборонної сфери, залишиться у Києві, а решта переїде на захід України.



Монастирський додав, що чиновники з подивом спостерігали за допомогою прикордонного спостереження, як сотні російської техніки вторгаються в Україну колонами, що нагадало наступ часів Другої світової війни: з білорусі – на північ, з росії – на схід, із Криму – на південь.