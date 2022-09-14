19:23 14 вересня Київ, Україна

На сесії Європейського комітету ВООЗ, яка відбулася у Тель-Авіві у середу, 14 вересня, голову МОЗ України Віктора Ляшка було обрано до складу Виконавчої ради ВООЗ.

Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі.



Крім того, першого заступника міністра охорони здоров'я Олександра Комарида обрано до складу Постійного комітету Європейського комітету ВООЗ.