Голову МОЗ України Віктора Ляшка було обрано до складу Виконавчої ради ВООЗ

19:23 14 вересня Київ, Україна

На сесії Європейського комітету ВООЗ, яка відбулася у Тель-Авіві у середу, 14 вересня, голову МОЗ України Віктора Ляшка було обрано до складу Виконавчої ради ВООЗ.

Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі.

Крім того, першого заступника міністра охорони здоров'я Олександра Комарида обрано до складу Постійного комітету Європейського комітету ВООЗ.
"Слід зазначити, що Україна вперше в історії обрана до Виконавчої ради - керівного органу ВООЗ, який є визнанням внеску нашої держави у діяльність цієї міжнародної організації", - йдеться у повідомленні.