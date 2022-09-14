На сесії Європейського комітету ВООЗ, яка відбулася у Тель-Авіві у середу, 14 вересня, голову МОЗ України Віктора Ляшка було обрано до складу Виконавчої ради ВООЗ.
Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі.
Крім того, першого заступника міністра охорони здоров'я Олександра Комарида обрано до складу Постійного комітету Європейського комітету ВООЗ.
Крім того, першого заступника міністра охорони здоров'я Олександра Комарида обрано до складу Постійного комітету Європейського комітету ВООЗ.
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