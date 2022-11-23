Глава Міноборони заявив про передачу Україні першого з трьох гелікоптерів «Sea King»

12:23 23 листопада Київ, Україна

Великобританія вперше поставить Україні три вертольоти Sea King у рамках військової допомоги, один із них уже прибув до країни.

Про це повідомив голова Міноборони Британії Бен Воллес, його слова наводить Бі-Бі-Сі.



За словами Воллеса, Великобританія також надішле додатково 10 тисяч артилерійських снарядів. Вони допоможуть українським Збройним силам захистити нещодавно звільнену територію, додав міністр.



За останні шість тижнів українські екіпажі пройшли навчання у Британії, зокрема, для проведення пошуково-рятувальних операцій.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва заявляв, що країна виділить військову допомогу на 50 млн фунтів: пакет містить 125 зенітних знарядь та обладнання для протидії безпілотникам, які поставив Іран.



Раніше ізраїльська влада дозволила країнам НАТО надавати Україні озброєння, що містить виготовлені в Ізраїлі компоненти. Перед цим парламент Швеції схвалив виділення Україні допомоги на рекордну суму $287 млн, а Фінляндія пообіцяла направити 10-й пакет обладнання та озброєння для потреб ЗСУ з початку війни, цього разу на €55,6 млн. Договори про надання додаткової допомоги Україні були підписані після падіння ракети в Польщі 15 листопада. OSINT-фахівці на основі аналізу фото та відео стверджують, що уламки схожі на частину двигуна радянської ракети комплексу С-300. Вони перебувають на озброєнні української ППО.