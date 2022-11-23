Глава Міноборони заявив про передачу Україні першого з трьох гелікоптерів «Sea King»

Великобританія вперше поставить Україні три вертольоти Sea King у рамках військової допомоги, один із них уже прибув до країни.
Про це повідомив голова Міноборони Британії Бен Воллес, його слова наводить Бі-Бі-Сі.
За словами Воллеса, Великобританія також надішле додатково 10 тисяч артилерійських снарядів. Вони допоможуть українським Збройним силам захистити нещодавно звільнену територію, додав міністр.
За останні шість тижнів українські екіпажі пройшли навчання у Британії, зокрема, для проведення пошуково-рятувальних операцій.
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва заявляв, що країна виділить військову допомогу на 50 млн фунтів: пакет містить 125 зенітних знарядь та обладнання для протидії безпілотникам, які поставив Іран.
Раніше ізраїльська влада дозволила країнам НАТО надавати Україні озброєння, що містить виготовлені в Ізраїлі компоненти. Перед цим парламент Швеції схвалив виділення Україні допомоги на рекордну суму $287 млн, а Фінляндія пообіцяла направити 10-й пакет обладнання та озброєння для потреб ЗСУ з початку війни, цього разу на €55,6 млн. Договори про надання додаткової допомоги Україні були підписані після падіння ракети в Польщі 15 листопада. OSINT-фахівці на основі аналізу фото та відео стверджують, що уламки схожі на частину двигуна радянської ракети комплексу С-300. Вони перебувають на озброєнні української ППО.
За словами Воллеса, Великобританія також надішле додатково 10 тисяч артилерійських снарядів. Вони допоможуть українським Збройним силам захистити нещодавно звільнену територію, додав міністр.
За останні шість тижнів українські екіпажі пройшли навчання у Британії, зокрема, для проведення пошуково-рятувальних операцій.
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва заявляв, що країна виділить військову допомогу на 50 млн фунтів: пакет містить 125 зенітних знарядь та обладнання для протидії безпілотникам, які поставив Іран.
Раніше ізраїльська влада дозволила країнам НАТО надавати Україні озброєння, що містить виготовлені в Ізраїлі компоненти. Перед цим парламент Швеції схвалив виділення Україні допомоги на рекордну суму $287 млн, а Фінляндія пообіцяла направити 10-й пакет обладнання та озброєння для потреб ЗСУ з початку війни, цього разу на €55,6 млн. Договори про надання додаткової допомоги Україні були підписані після падіння ракети в Польщі 15 листопада. OSINT-фахівці на основі аналізу фото та відео стверджують, що уламки схожі на частину двигуна радянської ракети комплексу С-300. Вони перебувають на озброєнні української ППО.
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