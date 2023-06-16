Глава Міноборони Іспанії оголошує про передачу танків та бронетранспортерів в Україну

Маргарита Роблес, керівниця Міністерства оборони Іспанії, повідомила про плани передачі Україні ще 4 танків Leopard 2 та партії бронетранспортерів М113.
Це оголошення було зроблено під час засідання "Рамштайн-12", де Роблес розповіла про поточний статус постачання з Іспанії.
Вона підкреслила, що Іспанія передасть Україні 4 основні бойові танки Leopard 2A4 та нову партію бронетранспортерів М113.
Крім того, Роблес наголосила на "прогресі у тренуванні українських військових на території Іспанії, де вже пройшли навчання майже 1500 осіб".
Міністр оборони сподівається, що Іспанія випередить графік та зуміє виконати свою річну квоту щодо навчання українських військових.
Це оголошення було зроблено під час засідання "Рамштайн-12", де Роблес розповіла про поточний статус постачання з Іспанії.
Вона підкреслила, що Іспанія передасть Україні 4 основні бойові танки Leopard 2A4 та нову партію бронетранспортерів М113.
Крім того, Роблес наголосила на "прогресі у тренуванні українських військових на території Іспанії, де вже пройшли навчання майже 1500 осіб".
Міністр оборони сподівається, що Іспанія випередить графік та зуміє виконати свою річну квоту щодо навчання українських військових.
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