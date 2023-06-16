Глава Міноборони Іспанії оголошує про передачу танків та бронетранспортерів в Україну

08:09 26 травня Київ, Україна

Маргарита Роблес, керівниця Міністерства оборони Іспанії, повідомила про плани передачі Україні ще 4 танків Leopard 2 та партії бронетранспортерів М113.

Це оголошення було зроблено під час засідання "Рамштайн-12", де Роблес розповіла про поточний статус постачання з Іспанії.

Вона підкреслила, що Іспанія передасть Україні 4 основні бойові танки Leopard 2A4 та нову партію бронетранспортерів М113.

Крім того, Роблес наголосила на "прогресі у тренуванні українських військових на території Іспанії, де вже пройшли навчання майже 1500 осіб".

Міністр оборони сподівається, що Іспанія випередить графік та зуміє виконати свою річну квоту щодо навчання українських військових.