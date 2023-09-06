Глава Мінфіну Німеччини наголосив на важливості постачання ракет Taurus для України

20:47 14 серпня Київ, Україна

Глава Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у ході свого візиту до Києва висловив надію на якнайшвидше вирішення питання щодо постачання українським збройним силам ракет Taurus. Він наголосив, що такі ракети зможуть суттєво сприяти перемозі України у війні.



Інформацію про дану подію надало агентство DPA.



У контексті підтримки Києва з боку Берліна, глава Мінфіну ФРН наголосив на важливості того, щоб Україна здобула успіх у цій агресивній війні, розв'язаній росією.

"Ми несемо певну відповідальність за те, щоб сили України завжди долали жорстокість, що випливає з путінської війни", - зазначив він, наголошуючи, що уряд Німеччини готовий докласти всіх зусиль для посилення військових можливостей України.

"Багато людей, включаючи мене особисто, підтримують ідею про таку допомогу, тому я сподіваюся, що питання про постачання ракет буде вирішене швидко та ефективно", - наголосив глава Мінфіну Німеччини.

Ракети Taurus є інноваційним озброєнням німецьких військових. Характеристики ракети Taurus подібні до крилатих ракет Storm Shadow, які вже були передані Україні Великобританією та Францією (під назвою SCALP).



Однак ракета Taurus має вищу дальність ураження, досягаючи до 500 кілометрів, завдяки сучасному реактивному двигуну. Вона здатна завдавати ударів на значній відстані без входу в повітряний простір ворога. Швидкість польоту ракети Taurus становить близько 1000 км/год, при цьому вона летить на низькій висоті, менше 50 метрів над землею, що робить її малопомітною для ворожих радарів.