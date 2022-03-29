Глава МЗС України озвучив теми зустрічі Байден-Зеленський

Під час зустрічі президентів США Джо Байдена
і України Володимира Зеленського, яка запланована на липень, лідери країн обговорять можливу роль США у врегулюванні конфлікту на сході України і протидію агресії РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
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«Програма-максимум - зробити новий крок в питаннях взаємодії з нашими партнерами в сфері безпеки і оборони, інвестицій і торгівлі. Я поки не знаю, чи вийдемо ми з зустрічі вже з готовою відповіддю про те, якою буде участь США в процесі політико-дипломатичного врегулювання і протидії російській агресії, але точно президенти будуть дуже докладно про це говорити. Це буде ключова тема», - сказав Кулеба.
Він додав, що мета України - знайти такий формат участі США в переговорах, який буде давати максимальний результат. За словами глави української дипломатії, американці «вже в цьому процесі, але цього недостатньо, щоб змінити поведінку Росії».
Кулеба також зазначив, що росіяни «категорично відкидають питання взаємодії з американцями на цьому треку».
«Згадайте лінію Сурков-Волкер. Але в нормандському процесі маємо проблеми. Всі говорять: Росія, ти - сторона конфлікту, виконуй зобов'язання, припиняй війну. А Росія каже: ні, ми не сторона конфлікту. Поки ми не вирішимо цей вузол, повноцінне врегулювання неможливе. І треба з американцями дуже предметно поговорити про те, як розв'язати цей вузол. Яку побудувати комбінацію, щоб ми вийшли з глухого кута», - підсумував міністр.
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