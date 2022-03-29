Глава МЗС України озвучив теми зустрічі Байден-Зеленський

15:56 01 липня Київ, Україна

Під час зустрічі президентів США Джо Байдена і України Володимира Зеленського, яка запланована на липень, лідери країн обговорять можливу роль США у врегулюванні конфлікту на сході України і протидію агресії РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

«Програма-максимум - зробити новий крок в питаннях взаємодії з нашими партнерами в сфері безпеки і оборони, інвестицій і торгівлі. Я поки не знаю, чи вийдемо ми з зустрічі вже з готовою відповіддю про те, якою буде участь США в процесі політико-дипломатичного врегулювання і протидії російській агресії, але точно президенти будуть дуже докладно про це говорити. Це буде ключова тема», - сказав Кулеба.

Він додав, що мета України - знайти такий формат участі США в переговорах, який буде давати максимальний результат. За словами глави української дипломатії, американці «вже в цьому процесі, але цього недостатньо, щоб змінити поведінку Росії».



Кулеба також зазначив, що росіяни «категорично відкидають питання взаємодії з американцями на цьому треку».