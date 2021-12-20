Глава МЗС Словенії почав свій візит в Україну

13:00 16 березень Київ, Україна

Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар почав свій робочий візит в Україну, де зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Про теми переговорів зі словенським колегою розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Радий вітати словенського колегу Анже Логара в Україні", - написав український дипломат.

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