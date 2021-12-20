Глава МЗС Словенії почав свій візит в Україну

13:00 16 березень Київ, Україна

Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар почав свій робочий візит в Україну, де зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
 
Про теми переговорів зі словенським колегою розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
"Радий вітати словенського колегу Анже Логара в Україні", - написав український дипломат.
Що на порядку денному:
  • відносини України і Словенії;
  • подальше збільшення обсягів торгівлі та інвестицій;
  • два майбутніх саміти: "Кримська платформа" і "Східне партнерство";
  • відносини України і Європейського Союзу в контексті головування Словенії в Раді ЄС у другому півріччі 2021 року;
  • протидія кіберзагрозам.
главы МИД Украины и Словении в Киеве