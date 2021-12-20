Глава МЗС Словенії почав свій візит в Україну

Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар почав свій робочий візит в Україну, де зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
Про теми переговорів зі словенським колегою розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
Що на порядку денному:
- відносини України і Словенії;
- подальше збільшення обсягів торгівлі та інвестицій;
- два майбутніх саміти: "Кримська платформа" і "Східне партнерство";
- відносини України і Європейського Союзу в контексті головування Словенії в Раді ЄС у другому півріччі 2021 року;
- протидія кіберзагрозам.
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