Глава МЗС Польщі відвідає Україну з робочим візитом
16:00 07 квітень Київ, Україна
Завтра, 8 квітня, відбудеться зустріч глав МЗС України Дмитра Кулеби і Польщі Збігнєва Рау, сторони обговорять ситуацію на Донбасі, а також питання двостороннього співробітництва.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
"Міністри проведуть переговори з усього спектру питань стратегічного партнерства України і Польщі, обговорять подальшу взаємодію в політичній, з питань безпеки та культурній сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій", - повідомляє пресслужба МЗС України.
Також керівники зовнішньополітичних відомств приділять увагу загостренню ситуації з безпекою на сході України і в тимчасово окупованому Криму, обговорять нарощування російських військ у межах України, зростання інтенсивності російської пропаганди.
"Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау обговорять питання співпраці України та Польщі в рамках міжнародних організацій і регіональних форматів, в тому числі Люблінського трикутника", -
додали у відомстві.
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