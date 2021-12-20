Глава МЗС Польщі відвідає Україну з робочим візитом

16:00 07 квітень Київ, Україна

Завтра, 8 квітня, відбудеться зустріч глав МЗС України Дмитра Кулеби і Польщі Збігнєва Рау, сторони обговорять ситуацію на Донбасі, а також питання двостороннього співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Міністри проведуть переговори з усього спектру питань стратегічного партнерства України і Польщі, обговорять подальшу взаємодію в політичній, з питань безпеки та культурній сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій", - повідомляє пресслужба МЗС України.

Також керівники зовнішньополітичних відомств приділять увагу загостренню ситуації з безпекою на сході України і в тимчасово окупованому Криму, обговорять нарощування російських військ у межах України, зростання інтенсивності російської пропаганди.