Глава МЗС Польщі та держсекретар США обговорили питання протистояння російській агресії

08:52 18 січень Київ, Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію в Україні та стримування РФ із главою МЗС Польщі Збігневом Рау, який нині головує в ОБСЄ.

“Держсекретар підтвердив рішучу відданість США суверенітету та територіальній цілісності України на тлі нарощування військ РФ. Вони обговорили подальшу співпрацю у застосуванні дипломатії з Москвою, вживаючи заходів щодо стримування подальшої агресії РФ”, - йдеться у повідомленні Держдепу США.

Держсекретар, серед іншого, наголосив на прихильності до США трансатлантичної безпеки.



Польща головує в ОБСЄ з 1 січня до кінця цього року. Міністр закордонних справ цієї країни Збігнєв Рау, перебравши головування, заявляв, що зосередить свою роботу на питанні України. Зокрема, свій перший візит на посаді він планує здійснити саме в Україну.



Минулого тижня відбулася низка дипломатичних заходів за участю Росії, включаючи засідання Ради Росія-НАТО, засідання у рамках російсько-американського діалогу, а також ОБСЄ. За результатами зустрічей, Блінкен провів переговори з низкою європейських лідерів, керівництвом НАТО тощо.



У ці вихідні Блінкен і глава євродипломатії Жозеп Боррель телефоном обговорили тісне співробітництво США з союзниками по НАТО і європейськими партнерами, щоб відповісти на стягування військ РФ, що тривають, до території України та в Україні, яке "викликає глибоку стурбованість". Про це йдеться у повідомленні спікера зовнішнього відомства США Неда Прайса.