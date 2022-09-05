Глава МЗС Ліз Трасс стала новим прем'єр-міністром Великої Британії

Ліз Трасс, яка обіймала посаду глави МЗС, стала новим прем'єр-міністром Великобританії та лідером Консервативної партії. Вона замінить Бориса Джонсона, який пішов у відставку в липні.
Ліз Трасс набрала 81 326 тисяч голосів членів Консервативної партії, а колишній міністр фінансів Ріші Сунак – 60 399 голосів.
Ще до повномасштабного російського вторгнення політик зайняла чітку проукраїнську позицію і навіть літала до москви, намагаючись відмовити російське керівництво від війни.
З самого початку війни Трасс підтримувала Україну на всіх міжнародних майданчиках, брала активну участь у складанні та впровадженні списків санкцій.
Під час дебатів на посаду прем'єра Ліз Трасс обіцяла, що продовжить політику Джонсона щодо підтримки України у боротьбі з російськими окупантами.
Ще до повномасштабного російського вторгнення політик зайняла чітку проукраїнську позицію і навіть літала до москви, намагаючись відмовити російське керівництво від війни.
З самого початку війни Трасс підтримувала Україну на всіх міжнародних майданчиках, брала активну участь у складанні та впровадженні списків санкцій.
Під час дебатів на посаду прем'єра Ліз Трасс обіцяла, що продовжить політику Джонсона щодо підтримки України у боротьбі з російськими окупантами.
Офіційно вона розпочне виконання своїх обов'язків 6 вересня після призначення королевою Єлизаветою II і стане третьою жінкою на прем'єрській посаді в історії Британії після Маргарет Тетчер та Терези Мей.
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