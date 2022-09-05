Глава МЗС Ліз Трасс стала новим прем'єр-міністром Великої Британії

15:15 05 вересня Київ, Україна

Ліз Трасс, яка обіймала посаду глави МЗС, стала новим прем'єр-міністром Великобританії та лідером Консервативної партії. Вона замінить Бориса Джонсона, який пішов у відставку в липні.

Ліз Трасс набрала 81 326 тисяч голосів членів Консервативної партії, а колишній міністр фінансів Ріші Сунак – 60 399 голосів.



Ще до повномасштабного російського вторгнення політик зайняла чітку проукраїнську позицію і навіть літала до москви, намагаючись відмовити російське керівництво від війни.



З самого початку війни Трасс підтримувала Україну на всіх міжнародних майданчиках, брала активну участь у складанні та впровадженні списків санкцій.



Під час дебатів на посаду прем'єра Ліз Трасс обіцяла, що продовжить політику Джонсона щодо підтримки України у боротьбі з російськими окупантами.

"Ми надаватимемо допомогу, щоб Україна стала більш потужною, успішнішою після цієї війни, тому що вона стане символом демократії", - заявила Трасс.

Офіційно вона розпочне виконання своїх обов'язків 6 вересня після призначення королевою Єлизаветою II і стане третьою жінкою на прем'єрській посаді в історії Британії після Маргарет Тетчер та Терези Мей.