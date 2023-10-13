Глава МЗС Литви закликав не забувати про Україну на тлі подій в Ізраїлі

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав міжнародне співтовариство продовжувати приділяти увагу Україні та її боротьбі проти російського вторгнення, незважаючи на конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.
Про це Ландсбергіс сказав під час спільної пресконференції зі своїм єгипетським колегою у Єгипті, пише LRT.
Він додав, що знищуючи зерносховища, порти та греблі, росія прагне заблокувати постачання українського зерна до найбільш уразливих частин світу. За його словами, ці цілеспрямовані дії – злочини проти людства. Міністр також підкреслив, що росія прагне поширити нестабільність за межі Європи, в Африці та частинах арабського світу за допомогою своїх найманців та злісної пропаганди.
Литва та Єгипет, Європа та арабський світ усі зацікавлені у збереженні заснованих на правилах рамок для забезпечення миру та стабільності, заявив міністр закордонних справ Литви.
Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив про плани найближчим часом передати Україні пускові установки системи ППО NASAMS.
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