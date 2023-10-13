Глава МЗС Литви закликав не забувати про Україну на тлі подій в Ізраїлі

Про це Ландсбергіс сказав під час спільної пресконференції зі своїм єгипетським колегою у Єгипті, пише LRT.

"Оскільки ми зосереджені на Ізраїлі та Палестині, дуже важливо залишатися відданими Україні, яка продовжує протистояти російській агресії. Хоча географічно ця війна йде на європейському континенті, вона має величезний глобальний вплив", - сказав Ландсбергіс.

Він додав, що знищуючи зерносховища, порти та греблі, росія прагне заблокувати постачання українського зерна до найбільш уразливих частин світу. За його словами, ці цілеспрямовані дії – злочини проти людства. Міністр також підкреслив, що росія прагне поширити нестабільність за межі Європи, в Африці та частинах арабського світу за допомогою своїх найманців та злісної пропаганди.