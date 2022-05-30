Глава МЗС Франції відвідала Бучу

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала місто Буча.
Про це Київська обласна військова адміністрація повідомляє у своєму Telegram-каналі.
У Київській ОВА нагадують, що Буча є символом злочинів російської армії проти людяності.
Сьогодні, 30 травня, Колонна прибула до України. Вона заявила, що відвідує Україну, щоби висловити підтримку народу.
Новопризначена глава МЗС Франції підтримала нафтове ембарго для росії. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками першої телефонної розмови з Катрін Колонною, підтримка України з боку Франції є непохитною.
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