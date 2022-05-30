Глава МЗС Франції відвідала Бучу

16:36 30 травня Київ, Україна

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала місто Буча.

Про це Київська обласна військова адміністрація повідомляє у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу", - йдеться у повідомленні.



У Київській ОВА нагадують, що Буча є символом злочинів російської армії проти людяності.

"Замордовані мирні жителі, численні випадки руйнувань житлової інфраструктури та мародерства росіян - те, що світ ніколи не повинен забути", - наголошується в повідомленні.



Сьогодні, 30 травня, Колонна прибула до України. Вона заявила, що відвідує Україну, щоби висловити підтримку народу.



Новопризначена глава МЗС Франції підтримала нафтове ембарго для росії. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками першої телефонної розмови з Катрін Колонною, підтримка України з боку Франції є непохитною.