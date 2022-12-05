Глава МЗС Фінляндії назвав головну причину прагнення в НАТО

Ядерна риторика москви стала ключовим фактором, який спонукав Фінляндію подати заявку на вступ до НАТО, сказав глава МЗС країни Пекка Хаавісто.
Передає Kyodo.
Російські офіційні особи кілька разів погрожували західним країнам ядерною війною. Так, глава росії володимир путін говорив про готовність використовувати «всі наявні засоби» для захисту окупованих територій України. Він пригрозив західним країнам «розою вітрів», яка може «розвернутися» у їхній бік. Заступник голови радбезу дмитро медведєв також регулярно говорив про можливість застосування ядерної бомби.
Однак коли з жорсткою критикою ядерної риторики виступили китайські політики, назвавши розмови про ядерну війну «безвідповідальними» погрозами, російські лідери перестали порушувати тему ядерного удару.
Після початку війни в Україні дві скандинавські країни – Фінляндія та Швеція – подали заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Процес вимагає ратифікації всіма 30 членами альянсу, причому Угорщина та Туреччина — єдині дві країни, які ще цього не зробили. Міністр закордонних справ Фінляндії впевнений, що Угорщина схвалить на початку лютого, і він «дуже сподівається, що навесні все буде залагоджено», включаючи ратифікацію Туреччиною.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наприкінці листопада заявив, що парламент підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО на першій сесії законодавчих зборів наступного року.
Однак Туреччина відмовляється ратифікувати приєднання країн до альянсу, допоки Швеція та Фінляндія не виконають своєї частини договору — екстрадують членів забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК). Крім того, Анкара затягуватиме процес до національних виборів, які відбудуться у червні 2023 року, писав Bloomberg. За словами джерел, Ердогану необхідна підтримка націоналістів напередодні президентських виборів, тому він прагне консолідувати їхні голоси, вимагаючи видати членів партії РПК.
3 грудня Швеція екстрадувала першого члена Робочої партії Курдистану до Туреччини - Махмута Тата. Анкара звинувачує його у терористичній діяльності, йому загрожують шість років та десять місяців в'язниці.
Передає Kyodo.
Російські офіційні особи кілька разів погрожували західним країнам ядерною війною. Так, глава росії володимир путін говорив про готовність використовувати «всі наявні засоби» для захисту окупованих територій України. Він пригрозив західним країнам «розою вітрів», яка може «розвернутися» у їхній бік. Заступник голови радбезу дмитро медведєв також регулярно говорив про можливість застосування ядерної бомби.
Однак коли з жорсткою критикою ядерної риторики виступили китайські політики, назвавши розмови про ядерну війну «безвідповідальними» погрозами, російські лідери перестали порушувати тему ядерного удару.
Після початку війни в Україні дві скандинавські країни – Фінляндія та Швеція – подали заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Процес вимагає ратифікації всіма 30 членами альянсу, причому Угорщина та Туреччина — єдині дві країни, які ще цього не зробили. Міністр закордонних справ Фінляндії впевнений, що Угорщина схвалить на початку лютого, і він «дуже сподівається, що навесні все буде залагоджено», включаючи ратифікацію Туреччиною.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наприкінці листопада заявив, що парламент підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО на першій сесії законодавчих зборів наступного року.
Однак Туреччина відмовляється ратифікувати приєднання країн до альянсу, допоки Швеція та Фінляндія не виконають своєї частини договору — екстрадують членів забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК). Крім того, Анкара затягуватиме процес до національних виборів, які відбудуться у червні 2023 року, писав Bloomberg. За словами джерел, Ердогану необхідна підтримка націоналістів напередодні президентських виборів, тому він прагне консолідувати їхні голоси, вимагаючи видати членів партії РПК.
3 грудня Швеція екстрадувала першого члена Робочої партії Курдистану до Туреччини - Махмута Тата. Анкара звинувачує його у терористичній діяльності, йому загрожують шість років та десять місяців в'язниці.
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