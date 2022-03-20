Глава МЗС Британії: санкції проти російських олігархів ніколи не знімуть
07:39 19 березня Київ, Україна
Глава МЗС Британії Ліз Трасс вважає, що введені проти російських олігархів санкції ніколи не буде знято.
Про це вона заявила в інтерв'ю газеті The Times.
"Це надзвичайно складно. Ці олігархи дозволили Володимиру Путіну робити те, що він робить. На його руках кров", – каже Трасс.
Вона також вважає, що російський олігарх, власник "Челсі" Роман Абрамович не зможе повернутись до Великобританії.. "Я не бачу такої ситуації", – каже Трасс.
За словами британського дипломата, Захід повинен винести урок з того, що він не зробив достатньо для стримування Росії з часів холодної війни.
"Це почалося з кінця холодної війни, коли ми скоротили наші витрати на оборону. Я думаю, що Захід почав втрачати пильність у роки Блера (Тоні Блер - прем'єр-міністр Британії 1997-2007 рр., - ред.) і продовжував до сьогодення Був ряд переломних моментів. І щодня Захід не сприймав серйозно те, що планував Путін", - сказала Трасс.
Примирення з авторитарними режимами, за словами Траса, більше не повинно відбуватися.
"За останні 20 років було надто багато примирень з авторитарними режимами для торгівлі та економічного зростання, надто багато безтурботності та недостатньо уваги безпеці та обороні. Це загальна проблема... Загалом вільний світ надто багато уваги приділяв отриманню дешевої нафти, дешевої електроніки, дешевих товарів за рахунок нашої свободи та безпеки", - каже глава МЗС Британії
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