Глава МЗС Британії: санкції проти російських олігархів ніколи не знімуть

07:39 19 березня Київ, Україна

Глава МЗС Британії Ліз Трасс вважає, що введені проти російських олігархів санкції ніколи не буде знято.

Про це вона заявила в інтерв'ю газеті The Times.

"Це надзвичайно складно. Ці олігархи дозволили Володимиру Путіну робити те, що він робить. На його руках кров", – каже Трасс.

Вона також вважає, що російський олігарх, власник "Челсі" Роман Абрамович не зможе повернутись до Великобританії.. "Я не бачу такої ситуації", – каже Трасс.

За словами британського дипломата, Захід повинен винести урок з того, що він не зробив достатньо для стримування Росії з часів холодної війни.

"Це почалося з кінця холодної війни, коли ми скоротили наші витрати на оборону. Я думаю, що Захід почав втрачати пильність у роки Блера (Тоні Блер - прем'єр-міністр Британії 1997-2007 рр., - ред.) і продовжував до сьогодення Був ряд переломних моментів. І щодня Захід не сприймав серйозно те, що планував Путін", - сказала Трасс.

Примирення з авторитарними режимами, за словами Траса, більше не повинно відбуватися.