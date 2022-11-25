Глава МЗС Британії відвідає Україну, щоб надати підтримку під час зими

09:18 25 листопада Київ, Україна

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі пообіцяв надати мільйони фунтів у подальшій підтримці Києва під час візиту до України, щоб забезпечити країні практичну допомогу, якої вона потребує протягом зими.



Як повідомляє Reuters, про це заявив Офіс британського міністра.

"У заяві його Офісу, опублікованій рано вранці в п'ятницю, 25 листопада, йдеться, що Клеверлі вирушив в Україну, яка цього тижня постраждала від найруйнівніших російських авіаударів по своїй енергетичній інфраструктурі досі протягом кількох місяців війни", - йдеться у повідомленні.

Клеверлі, який збирається зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у поїздці, також засудив росію за жорстокі напади на цивільних осіб, лікарні та енергетичну інфраструктуру.

Окрім зустрічей із більшістю українського політичного керівництва, Клеверлі також відвідає центр для біженців та школу, яка має відкритися невдовзі після відновлення за підтримки Великобританії. Він також зустрінеться із співробітниками посольства Великобританії та людьми, які працюють над захистом прав людини в Україні.

"Великобританія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Я бачив тут з перших рук, як британські зусилля допомагають хоробрим громадянам чинити опір і відновлюватися. Наша підтримка триватиме доти, доки буде потрібно для відновлення цієї чудової країни", - наголосив міністр.

До анонсованого пакету допомоги Україні увійшли:



➡️24 карети швидкої допомоги, 11 машин екстреної допомоги, а також 6 бронеавтомобілів.

➡️3 млн фунтів стерлінгів на допомогу у відновленні інфраструктури.

➡️5 млн фунтів стерлінгів на чорноморську зернову ініціативу. На ці гроші закуплять зерно для найбідніших країн.