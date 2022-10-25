Голова Міжнародного енергетичного агентства оголосив про першу глобальну енергокризу

17:04 25 жовтня Київ, Україна

Світ опинився в енергетичній кризі через проблему на ринках ЗПГ.



Коментуючи рішення ОПЕК+ скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу, він назвав його "ризикованим", оскільки МЕА вважає, що зростання попиту цього року складе близько 2 млн барелів на добу.

"Це особливо ризиковано, оскільки кілька економік у всьому світі перебувають на межі рецесії, якщо ми говоримо про глобальну рецесію... Я вважаю це рішення справді невдалим", - сказав він.

Біроль відзначив стрімке зростання світових цін на низку джерел енергії, включаючи нафту, газ та вугілля, яке вдаряє по споживачах, у той час як вони вже мають справу зі зростанням цін на продукти харчування та послуги. За його словами, високі ціни та можливість нормування потенційно небезпечні для європейських споживачів, які готуються до зими.



Біроль зауважив, що Європа може пережити цю зиму, якщо погода залишиться м'якою.

"Якщо у нас не буде екстремально холодної та довгої зими, якщо не буде жодних сюрпризів у плані того, що ми бачили, наприклад, вибух газопроводу Північний потік, Європа має пережити цю зиму з деякими економічними та соціальними труднощами", - додав він.



За даними МЕА, очікується, що споживання нафти зросте на 1,7 млн барелів на добу в 2023 році, тому світові, як і раніше, буде потрібна російська нафта.