Голова Міжнародного енергетичного агентства оголосив про першу глобальну енергокризу

Світ опинився в енергетичній кризі через проблему на ринках ЗПГ.
Коментуючи рішення ОПЕК+ скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу, він назвав його "ризикованим", оскільки МЕА вважає, що зростання попиту цього року складе близько 2 млн барелів на добу.
Коментуючи рішення ОПЕК+ скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу, він назвав його "ризикованим", оскільки МЕА вважає, що зростання попиту цього року складе близько 2 млн барелів на добу.
Біроль відзначив стрімке зростання світових цін на низку джерел енергії, включаючи нафту, газ та вугілля, яке вдаряє по споживачах, у той час як вони вже мають справу зі зростанням цін на продукти харчування та послуги. За його словами, високі ціни та можливість нормування потенційно небезпечні для європейських споживачів, які готуються до зими.
Біроль зауважив, що Європа може пережити цю зиму, якщо погода залишиться м'якою.
Біроль зауважив, що Європа може пережити цю зиму, якщо погода залишиться м'якою.
За даними МЕА, очікується, що споживання нафти зросте на 1,7 млн барелів на добу в 2023 році, тому світові, як і раніше, буде потрібна російська нафта.
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