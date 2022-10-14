Глава МАГАТЕ заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС після своїх візитів до Росії та України.
Про це директор МАГАТЕ повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Про це директор МАГАТЕ повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Також глава МАГАТЕ опублікував знімки зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у київському бомбосховищі напередодні.
Під час зустрічі Кулеба наголосив, що росія має вийти із ЗАЕС для забезпечення її ядерної безпеки, негайно припинити викрадення та залякування українського персоналу.
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