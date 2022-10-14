Глава МАГАТЕ заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС

10:55 14 жовтня Київ, Україна

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС після своїх візитів до Росії та України.



Про це директор МАГАТЕ повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Прибув до Польщі нічним поїздом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною.. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС — ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії щодо її захисту", — наголосив Гроссі.

Також глава МАГАТЕ опублікував знімки зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у київському бомбосховищі напередодні.

" Ми домагаємося прогресу у створенні захисної зони навколо Запорізької АЕС", - написав Гроссі.