Глава МАГАТЕ заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС

10:55 14 жовтня Київ, Україна

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС після своїх візитів до Росії та України.

Про це директор МАГАТЕ повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Прибув до Польщі нічним поїздом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною.. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС — ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії щодо її захисту", — наголосив Гроссі.
Також глава МАГАТЕ опублікував знімки зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у київському бомбосховищі напередодні.
" Ми домагаємося прогресу у створенні захисної зони навколо Запорізької АЕС", - написав Гроссі.
Під час зустрічі Кулеба наголосив, що росія має вийти із ЗАЕС для забезпечення її ядерної безпеки, негайно припинити викрадення та залякування українського персоналу.