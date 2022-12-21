Глава МАГАТЕ здійснить візит в рф

14:51 21 грудня Київ, Україна

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибуде до москви для обговорення створення захисної зони навколо Запорізької АЕС, що тимчасово захоплена.



Про це повідомляють росЗМІ.



Як зазначив російський постпред у Відні, у консультаціях візьмуть участь представники міністерства закордонних справ росії, росгвардії, росатому та ростехнагляду.



Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ може винести рішення щодо безпеки ЗАЕС вже до кінця року.