Глава МАГАТЕ здійснить візит в рф

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибуде до москви для обговорення створення захисної зони навколо Запорізької АЕС, що тимчасово захоплена.
Про це повідомляють росЗМІ.
Як зазначив російський постпред у Відні, у консультаціях візьмуть участь представники міністерства закордонних справ росії, росгвардії, росатому та ростехнагляду.
Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ може винести рішення щодо безпеки ЗАЕС вже до кінця року.
Про це повідомляють росЗМІ.
Як зазначив російський постпред у Відні, у консультаціях візьмуть участь представники міністерства закордонних справ росії, росгвардії, росатому та ростехнагляду.
Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ може винести рішення щодо безпеки ЗАЕС вже до кінця року.
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