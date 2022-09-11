Глава Луганської ОВА Гайдай прогнозує "чудові новини"

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай прогнозує "чудові новини" з поки що окупованих росіянами Сватового, Кремінної та Рубіжного найближчим часом. Про це у суботу, 10 вересня, він повідомив в ефірі телемарафону.
Гайдай поділився, що цілий день у суботу отримує інформацію про втечу з області як окупантів, так і зрадників.
Він зазначив, що на кордоні з Росії утворилися величезні черги з бажаючих виїхати з України.
Гайдай також розповів, що минулої ночі партизани в окупованій Кремінній повісили український прапор над адміністрацією.
"І він все ще висить. Тобто нікого з окупантів немає у місті, а колаборанти бояться його знімати”, – розповів голова ОВА.
Нагадаємо, на підступах до міста Лиман Донецької області продовжуються бої.
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