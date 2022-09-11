Глава Луганської ОВА Гайдай прогнозує "чудові новини"

10:38 11 вересня Київ, Україна

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай прогнозує "чудові новини" з поки що окупованих росіянами Сватового, Кремінної та Рубіжного найближчим часом. Про це у суботу, 10 вересня, він повідомив в ефірі телемарафону.

"Не треба очікувати, що завтра ми звільнимо всю Луганську область. Але просування величезне. Бої йдуть досить важкі, але окупанти тікають із усіх населених пунктів. Найближчим часом, можливо, вже і завтра, ми почуємо чудові новини зі Сватового, Кремінної, Рубіжного", - сказав він.

Гайдай поділився, що цілий день у суботу отримує інформацію про втечу з області як окупантів, так і зрадників.

"Вони не лише тікають зі Сватового, зі Старобільська, із Троїцького, вони ще збирають речі та їдуть з українських міст Луганщини, яка окупована з 2014 року - Алчевськ та Луганськ. Вони збирають свої сім'ї та відправляють у бік росії", - розповів голова ОВА.

Він зазначив, що на кордоні з Росії утворилися величезні черги з бажаючих виїхати з України.

Гайдай також розповів, що минулої ночі партизани в окупованій Кремінній повісили український прапор над адміністрацією.

"І він все ще висить. Тобто нікого з окупантів немає у місті, а колаборанти бояться його знімати”, – розповів голова ОВА.

Нагадаємо, на підступах до міста Лиман Донецької області продовжуються бої.